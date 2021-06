O aparador de pelos do nariz da Philips é um dispositivo multifuncional que apara confortavelmente os pelos do nariz, do ouvido e das sobrancelhas. Alguns modelos têm uma cabeça de corte que vem com uma unidade de corte dupla face e lâminas dentro de uma proteção, garantindo que elas não fiquem em contato direto com a pele. Permite aparar os pelos com segurança em um comprimento curto, conferindo um aspecto limpo sem risco de cortes nem de puxar os pelos. Recomendamos que você sempre encaixe o pente para sobrancelhas na cabeça aparadora ao aparar as sobrancelhas. Isso permitirá que você apare os pelos no comprimento desejado.



Assista a este vídeo para ver como usar o aparador. Para obter instruções mais detalhadas sobre a solução de problemas, consulte as seções abaixo.