1. Utilizar tintas ecológicas aprovadas para bebês

A tinta regular (mesmo à base de água) contém compostos orgânicos voláteis, produtos químicos e fungicidas – longe do ideal quando há um bebê em casa. Em vez disso, considere tintas ecológicas feitas com ingredientes naturais. Algumas dessas tintas são mais ecológicas do que outras, por isso, pesquise para encontrar as tintas mais sustentáveis e seguras para crianças antes de comprar. Felizmente, a qualidade não deixa a desejar, uma vez que as tintas ecológicas são fornecidas em uma ampla variedade de cores e são consideradas tão resistentes quanto as tintas convencionais.