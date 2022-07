Heróis do cotidiano

Como muitos médicos no mundo todo, Dr. Asin trabalha incansavelmente para ajudar aqueles que precisam. Como pneumologista, sua função é trabalhar com a saúde respiratória. Suas contribuições vêm desempenhando um papel crucial na recuperação dos pacientes com COVID-19. Nos Países Baixos, o maior surto de contaminação pelo vírus teve início em Brabante do Norte, onde o Dr. Asin trabalha no Hospital Amphia. Mesmo sob enorme pressão, ele não se desanimou. Com um sorriso no rosto, compartilhou conosco as suas lições sobre a melhor maneira de ajudar os pacientes: "A melhor coisa a se fazer para ajudar a reduzir a ansiedade dos pacientes é ser organizado, manter-se calmo, ser sincero e humano." O altruísmo e a dedicação ao trabalho demonstrados pelo Dr. Asin fazem dele um herói.