Verifique todas as ligações. Se a sua máscara tiver uma funcionalidade de ajuste ou braço, tente reajustar isso primeiro para corrigir a fuga. Se não verificar melhorias com os passos acima, volte a ajustar as correias do suporte de cabeça. A máscara deve ficar o mais solta possível, mas ainda assim criando uma vedação. Uma máscara muito apertada contra o rosto pode causar fugas devido à formação de dobras no material. Fale com o seu fornecedor de produtos de cuidados domésticos para tentar outro tipo ou tamanho de máscara se necessário.