O DreamMapper oferece feedback sobre a sua utilização do equipamento de terapia DreamStation, ajuste da máscara e índice de apneia hipopneia (IAH). Também pode aceder a vídeos e guias para saber mais acerca da apneia do sono e o seu equipamento de terapia do sono Dream Family. Também pode definir objetivos personalizados e desbloquear conquistas para se manter motivado(a) e definir lembretes para quando estiver na altura de limpar ou substituir o equipamento.