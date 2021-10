Não. As lâmpadas de LED não são iguais. As lâmpadas da Philips tem robustez e se diferenciam das lâmpadas encontradas no mercado, e isso impacta em vários aspectos, como durabilidade, precisão da emissão da luz e temperatura de cor. Além disso, as lâmpada da Philips foram submetidas à testes em laboratórios credenciados pelo Inmetro. Ela atendeu e superou os resultados, quando comparados com o padrões mínimos que são exigidos para as lâmpadas halógenas. A lâmpada da Philips possui tecnologia chamada “AirFlux” e “Air Cool” que permitem o resfriamento da lâmpada de forma mais eficiente, o que ajuda na durabilidade do produto.