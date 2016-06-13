Mostre aos seus hóspedes o quanto você se preocupa com eles com esta acessível TV profissional. Você desfrutará de recursos de hotelaria exclusivos, como página de boas-vindas da marca, instalação via USB e bloqueio de menu e controle.
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Este produto se qualifica para isenção de IVA
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável
Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.
Transferências via USB de todas as configurações para instalação rápida
Tem a habilidade de copiar facilmente todas as configurações de programação e de canais de uma TV para outra em menos de um minuto. Esse recurso garante uniformidade entre as TVs e reduz consideravelmente o tempo e os custos da instalação.
USB para reprodução multimídia
Divirta-se com seus amigos. Conecte seu pen drive USB, câmera digital, MP3 player ou outro dispositivo multimídia à porta USB de sua TV para ver fotos, assistir a vídeos e ouvir música usando o prático navegador na tela.
Ultra HD 4K: resolução como você nunca viu antes
Assistir TV nunca foi tão emocionante graças à resolução 4x mais eficiente do que de uma TV Full HD convencional. Além disso, os 3840 x 2160 pixels oferecem uma imagem tão clara e real que temos a impressão de estarmos olhando o mundo com outros olhos.
Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos. Isso permite que o cliente alterne entre canais analógicos e digitais.
Controle de volume avançado para não incomodar os outros hóspedes
Com controle de volume avançado, você pode instalar o volume inicial da TV e predefinir uma faixa de volume permitida para a TV, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação de hóspedes ao lado.
Evitar o uso não autorizado pelo bloqueio de controle local
Ao desativar ou ativar o bloqueio de controle local, o administrador pode evitar a utilização não autorizada da TV pelos botões de controle, poupando despesas de serviço de quarto.
Bloqueio do menu de instalação
Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.
Baixo consumo de energia
As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.