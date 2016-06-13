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    TV profissional

    65HFL2859T/12

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Garanta aos seus hóspedes

    Mostre aos seus hóspedes o quanto você se preocupa com eles com esta acessível TV profissional. Você desfrutará de recursos de hotelaria exclusivos, como página de boas-vindas da marca, instalação via USB e bloqueio de menu e controle.

    Conheça todos os benefícios

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    TV profissional

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    Garanta aos seus hóspedes

    o máximo de conforto

    • Studio de 65"
    • Ultra HD 4K
    • DVB-T2/T/C HEVC
    Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável

    Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável

    Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.

    Transferências via USB de todas as configurações para instalação rápida

    Transferências via USB de todas as configurações para instalação rápida

    Tem a habilidade de copiar facilmente todas as configurações de programação e de canais de uma TV para outra em menos de um minuto. Esse recurso garante uniformidade entre as TVs e reduz consideravelmente o tempo e os custos da instalação.

    USB para reprodução multimídia

    USB para reprodução multimídia

    Divirta-se com seus amigos. Conecte seu pen drive USB, câmera digital, MP3 player ou outro dispositivo multimídia à porta USB de sua TV para ver fotos, assistir a vídeos e ouvir música usando o prático navegador na tela.

    Ultra HD 4K: resolução como você nunca viu antes

    Assistir TV nunca foi tão emocionante graças à resolução 4x mais eficiente do que de uma TV Full HD convencional. Além disso, os 3840 x 2160 pixels oferecem uma imagem tão clara e real que temos a impressão de estarmos olhando o mundo com outros olhos.

    Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais

    Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos. Isso permite que o cliente alterne entre canais analógicos e digitais.

    Controle de volume avançado para não incomodar os outros hóspedes

    Com controle de volume avançado, você pode instalar o volume inicial da TV e predefinir uma faixa de volume permitida para a TV, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação de hóspedes ao lado.

    Evitar o uso não autorizado pelo bloqueio de controle local

    Ao desativar ou ativar o bloqueio de controle local, o administrador pode evitar a utilização não autorizada da TV pelos botões de controle, poupando despesas de serviço de quarto.

    Bloqueio do menu de instalação

    Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.

    Baixo consumo de energia

    As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Prop. da imagem
      16:9
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      65  polegadas
      Medida diagonal da tela (mm)
      164  cm
      Visor
      LED Ultra HD 4K
      Resolução de imagem
      3840x2160p
      Brilho
      350  cd/m²
      Proporção de contraste (típica)
      4.000
      Ângulo de visão
      178° (A) /178° (V)

    • Resoluções de imagem compatíveis

      HDMI
      Até 3840 x 2160p @ 60 Hz
      Sintonizador
      • T2 HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz
      USB
      • HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Outros: até 1920 x 1080 @ 60 Hz

    • Sintonizador/Recepção/Transmissão

      TV Digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (até 2160p60)
      TV analógica
      • PAL
      • SECAM

    • Recursos

      Fácil de usar
      • Estilo de imagem
      • Estilo de som
      Serviços digitais
      • Legendas
      • Teletexto
      • MHEG
      • Agora&Próximo
      • 8d EPG
      Controle local
      Teclado (6 botões)

    • Recursos Hospitality

      Modo hotel
      • Bloqueio de controle local
      • Bloqueio de menu
      • Bloquear menu de instalação
      • Limitação de volume (incl. HP)
      Modo Prison
      • modo segurança alta
      • Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
      Timer
      • Timer desl. aut.
      • Alarme do despertador
      Ativar controle
      • Canal/fonte
      • Estilo de imagem
      • Volume (incl. HP)
      Antifurto
      Trava Kensington
      Controle de alimentação
      Inicialização rápida/sustentável
      Sua marca
      Logotipo de boas-vindas
      Clonagem e atualização do firmware
      • via USB
      • Clonagem inicial instantânea
      Controlar
      Bloqueio de atualização automática de canais
      Controle remoto
      • Alça do cabo pronto para uso
      • Trava da porta da bateria do controle remoto
      Canais
      • Lista combinada
      • Editor de canais off-line

    • Recursos de saúde

      Controlar
      Vários controles remotos
      Conforto
      Saída para fone de ouvido

    • Multimídia

      Suporte à reprodução de vídeo
      • Contêineres: AVI, MKV
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      Suporte a formatos de música
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      Suporte a formatos de legenda
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      Suporte a formatos de imagem
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      Resolução de vídeo compatível na USB
      até 1920 x 1080p @ 30 Hz
      Conexões multimídia
      USB

    • Áudio

      Potência de saída de som
      16 (2x8)  W
      Alto-falantes
      • 2,0
      • Na parte de baixo
      Recursos sonoros
      • Equalizador
      • Balanço
      • AVL
      • Incredible surround
      • Graves dinâmicos
      • Dolby MS10

    • Lig/Desl

      Alimentação
      CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      5 °C a 45 °C
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,3W
      Classe do rótulo de energia
      A+
      Etiqueta de consumo de energia da UE
      118  W
      Recursos de economia de energia
      Modo econômico
      Consumo de energia anual
      172  kW·h

    • Acessórios

      Conteúdo
      • Controle remoto 22AV1407A/12
      • Duas pilhas AAA
      • Suporte Edge
      • Folheto de garantia
      • Folheto com informações legais e de segurança
      Opcional
      Configuração RC 22AV9573A

    • Conectividade na parte inferior

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      Antena LNA
      IEC-75
      Saída de áudio digital
      Óptica
      Entrada p/ VGA
      D-Sub de 15 pinos

    • Conectividade lateral

      USB2
      USB 2.0
      Slot de interface comum
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      Saída para fone de ouvido
      Minitomada

    • Conectividade traseira

      Scart
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Componente
      YPbPr + cinch E/D
      Entrada AV
      CVBS compartilhado com YPbPr
      USB1
      USB 2.0

    • Recursos de conectividade

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem RC

    • Design

      Cor
      Preto

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1460  mm
      Altura do aparelho
      838  mm
      Profundidade do aparelho
      50  mm
      Peso do produto
      36,9  kg
      Largura do aparelho (com base)
      1460  mm
      Altura do aparelho (com base)
      903  mm
      Profundidade do aparelho (com base)
      345  mm
      Peso do produto (+base)
      37.5  kg
      Suporte para instalação em parede
      • M6
      • 400 x 400 mm

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Pilhas para controle remoto
    • Controle remoto
    • Suporte para cima da mesa
    • Folheto de garantia
    Badge-D2C

    Obter suporte para este produto

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    Críticas

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    • A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
    • Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
    • Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.
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