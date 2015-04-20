AppControl para adicionar, classificar e excluir aplicativos com o mínimo de esforço

O AppControl permite que você ofereça a seus hóspedes os aplicativos para TV que eles tanto sonharam. Você pode adicionar, excluir e classificar todos os aplicativos da maneira que quiser. E, melhor ainda, agora você pode clonar essas configurações para qualquer outra TV, sem ter de configurar a outra TV! Além disso, você pode criar diversos perfis e alterá-los rapidamente. Deseja fornecer aplicativos de vídeo de alta largura de banda às suítes executivas e aplicativos de baixa largura de banda aos outros quartos? Isso não é problema. O AppControl garante que você e seus hóspedes tenham a melhor experiência.