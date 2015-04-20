Outros itens inclusos
- Pilhas para controle remoto
- Controle remoto
- Folheto de garantia
- Cabo de energia
- Suporte para cima da mesa
55HFL5010T/12
Conexão e controle
Com a Hospitality TV com economia de energia, você desfrutará de todos os benefícios da conectividade moderna e das páginas interativas com informações do hotel, além de contar com custos mais baixos de propriedade devido a instalação e o gerenciamento remotosConheça todos os benefícios
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Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
O SmartInstall facilita o processo de instalação e manutenção das TVs. Com uma ferramenta na Web simples de usar, agora você pode configurar e instalar remotamente suas TVs sem precisar estar no mesmo cômodo que elas. Isso poupa seu tempo e garante que os hóspedes não sejam incomodados. Tanto para atualizar as páginas de informação do hotel ou instalar novos canais, o SmartInstall consegue dar conta de tudo.
O SmartInfo permite que você disponibilize a seus hóspedes informações sobre a cidade ou sobre o hotel. Eles terão acesso a essa página da Web interativa do hotel mesmo quando a TV não estiver conectada à Internet ou intranet. É possível alterar as informações regularmente e com facilidade a fim de manter os hóspedes atualizados sobre todas as novidades de seu hotel.
Nossas TVs proporcionam a seus hóspedes a liberdade para desfrutar de conteúdos na grande TV com conexão wireless e sem complicações. Com nossa abordagem de sistema aberto, atendemos às necessidades dos usuários de iOS e Android e estendemos continuamente nossa compatibilidade. Nosso compartilhamento seguro protege seus hóspedes. Imagens, filmes, músicas, tudo pode ser apreciado e compartilhado em nossas TVs por meio do Miracast e DirectShare!
O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.
A qualidade de imagem importa. As HDTVs regulares proporcionam qualidade, mas você espera ainda mais. Imagine detalhes nítidos ao lado de brilho mais alto, contraste incrível e cores realistas para uma imagem fiel à realidade.
Os aplicativos da Philips Smart TV consistem em uma seleção crescente que englobam desde o YouTube a aplicativos de redes sociais e muito mais. A versão dedicada é adaptada para uso em instalações de hospedagem e conta com inúmeros benefícios adicionais, tais como garantir que as informações dos hóspedes sejam excluídas de maneira segura após o uso e evitar que conteúdos ilegais possam prejudicar seus negócios.
O AppControl permite que você ofereça a seus hóspedes os aplicativos para TV que eles tanto sonharam. Você pode adicionar, excluir e classificar todos os aplicativos da maneira que quiser. E, melhor ainda, agora você pode clonar essas configurações para qualquer outra TV, sem ter de configurar a outra TV! Além disso, você pode criar diversos perfis e alterá-los rapidamente. Deseja fornecer aplicativos de vídeo de alta largura de banda às suítes executivas e aplicativos de baixa largura de banda aos outros quartos? Isso não é problema. O AppControl garante que você e seus hóspedes tenham a melhor experiência.
Sem custos e complicações. Com nossas novas Smart TVs, você pode criar seu sistema de hotel diretamente na TV. Canais interativos, vídeos sob demanda, informações e menus interativos do hotel, além de sistemas de pedidos on-line, tudo isso é possível sem um decodificador externo conectado à TV. Além do fornecimento de conteúdo por meio de cabos coaxiais da TV, agora você pode usar sua rede de Internet para oferecer canais de TV ou VODs diretamente na TV. Nossa rede de parceiros pode garantir que você tenha o portal personalizado que deseja.
Com o Wi-Fi integrado em sua Philips Smart TV, você pode acessar um mundo de conteúdos via conexão wireless.
A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).
Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.
As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.
Imagem/tela
Sintonizador/Recepção/Transmissão
Recursos
Recursos Hospitality
Recursos de saúde
Multimídia
Áudio
Lig/Desl
Acessórios
Conexão Wireless
Conectividade lateral
Conectividade traseira
Recursos de conectividade
Design
Dimensões
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