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    Signage Solutions Monitor Q-Line

    55BDL3650Q/75

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Destaque-se entre os demais

    O monitor digital 4K Ultra HD Philips Q-line é perfeito para transmitir entretenimento e informação. Essa solução de sinalização confiável, fácil de instalar e com tecnologia Android é compatível com o Wave, permitindo gerenciamento remoto e dando a você controle total, a qualquer hora, em qualquer lugar.

    Conheça todos os benefícios

    Signage Solutions Monitor Q-Line

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    Destaque-se entre os demais

    Monitor 18/7 versátil e fácil de configurar

    • 55"
    • Luz de fundo Direct LED
    • Ultra HD

    Conecte e controle seu conteúdo pela nuvem

    Conecte-se e controle seu conteúdo pela nuvem com o navegador HTML5 integrado. Usando o navegador Chromium, desenvolva seu conteúdo on-line e conecte um único monitor ou sua rede completa. Disponibilize o conteúdo nos modos paisagem ou retrato, com resolução Full HD. Basta conectar o monitor à Internet via Wi-Fi ou usando um cabo RJ45 para curtir as playlists que você criou.

    FailOver. Verifique se o monitor nunca fica em branco

    Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha na origem de entrada ou no aplicativo. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e tudo estará pronto para proteção instantânea de conteúdo.

    Programe conteúdo facilmente a partir de USB ou memória interna

    Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB ou memória interna. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.

    Interact opcional para compartilhamento de tela wireless

    Faça o compartilhamento de tela wireless por meio de sua rede Wi-Fi para conectar dispositivos de forma instantânea e segura ou use o dongle HDMI interativo opcional para transmitir diretamente para a tela sem precisar se conectar à sua rede protegida.

    Processador SoC Android. Aplicativos próprios e da web

    Alimentados pela nossa plataforma Android 10 SoC, esses monitores profissionais Philips são otimizados para aplicativos Android nativos, e você também pode instalar aplicativos da Web diretamente na tela. Flexibilidade e segurança para garantir que as especificações do monitor permaneçam atualizadas por mais tempo.

    Use o Wave para obter resultados revolucionários

    Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Q-line remotamente com o Wave. Essa plataforma em nuvem revolucionária dá a você total controle, com instalação e configuração simplificadas, monitores de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de listas de reprodução e configuração de programações de energia. Reduz tempo, energia e impactos ambientais.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      138.7  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      54.6  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,315 x 0,315 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brilho
      400  cd/m²
      Cores da tela
      1,07 bilhão
      Proporção de contraste (típica)
      1300:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      9  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      Tecnologia de painel
      ADS
      Sistema operacional
      Android 10
      Embaçamento
      2%

    • Conectividade

      Saída de áudio
      3.5mm jack
      Entr. de vídeo
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 3.0 (x1)
      Entrada de áudio
      3.5 mm jack
      Outras conexões
      micro SD
      Controle externo
      • RJ45
      • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
      • IR (in/out) 3.5 mm jack

    • Conforto

      Posicionamento
      • Landscape (18/7)
      • Portrait (18/7)
      Matriz entrelaçada
      Até 3 x 3
      Controle do teclado
      • Lockable
      • Hidden
      Sinal do controle remoto
      Lockable
      Circuito de sinal
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Controlável por rede
      • RS232
      • RJ45

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 ~ 240 VAC
      Consumo (típico)
      130  W
      Consumo (Máx.)
      200W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W
      Recursos de economia de energia
      Smart Power
      Classe do rótulo de energia
      G

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1.241,8  mm
      Peso do produto
      16,6  kg
      Altura do aparelho
      712,6  mm
      Profundidade do aparelho
      63,6  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      48,89  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      28.06  polegadas
      Instalação em parede
      400 mm x 400 mm, M6
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2.50  polegadas
      Largura do bisel
      13,9 mm (bisel plano)
      Peso do produto (lb)
      36,60  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C
      Faixa de umidade (operação) [RH]
      20 ~ 80% UR (sem condensação)
      Faixa de umidade (armazenamento) [RH]
      5 ~ 95% UR (sem condensação)

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      Imagem de reprodução USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Player interno

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memória
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
      • RS232 daisy-chain cable
      • Philips logo (x1)
      • AC Power Cord
      • AC Switch Cover
      • Quick start guide
      • Remote control & AAA batteries
      • RS232 cable
      • USB cover and screws
      • Wire Clamper (x3)

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • CB
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

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