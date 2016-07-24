SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para hotéis

O SmartInfo permite que você disponibilize a seus hóspedes informações sobre a cidade ou sobre o hotel por meio da SmartUI. Eles terão acesso a essa página da Web interativa do hotel mesmo quando a TV não estiver conectada à Internet ou intranet. É possível alterar as informações regularmente e com facilidade a fim de manter os hóspedes atualizados sobre todas as novidades de seu hotel.