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    TV Hospitality

    32HFL3011T/12

    Surpreenda seus hóspedes

    Passe a mensagem certa para seus hóspedes com incrível qualidade de imagem e capacidade para exibição de páginas interativas sobre o hotel.

    Conheça todos os benefícios

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    TV Hospitality

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    Surpreenda seus hóspedes

    com uma TV Hospitality mais inteligente

    • EasySuite de 32"
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs

    CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs

    Com CMND e Controle, você configura e instala remotamente as suas TVs a partir de uma localização central, sem a necessidade de visitar qualquer sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço, tudo isso sem precisar incomodar os seus hóspedes.

    CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

    CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

    Com CMND e Criar, você pode fornecer as informações que deseja a qualquer momento. O módulo de gerenciamento de conteúdo do CMND permite fácil criação e distribuição de páginas da Web interativas sobre o hotel. Personalize suas TVs para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos em seu hotel, tudo em tempo real.

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

    Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável

    Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável

    Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.

    Modos Hotel, Healthcare e Prison

    Todos os recursos necessários para uso profissional em ambientes mais exigentes que uma sala de estar. De bloqueio de volume e do menu a materiais de teste mais rigorosos, economia de energia, controles remotos antirroubo e recursos dedicados aos modos Heathcare e Prison para permitir aplicações de nicho de mercado.

    Compatibilidade com chamado de enfermagem otimizada para o setor de saúde

    A compatibilidade com o sistema de chamado de enfermagem torna as TVs hospitalares da Philips uma ferramenta altamente integrada que fornece não apenas opções de entretenimento para o usuário/paciente, mas também oferece acesso conveniente no auxílio de emergências médicas.

    Relógio na tela para o máximo de conforto para os hóspedes

    Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.

    Assista ao que quiser, quando quiser

    Assista o que quiser, quando quiser com o Programador incorporado. Programe até 7 programações diferentes para assistir a qualquer tipo de conteúdo que desejar. Repita todos os dias ou configure para determinados dias, como finais de semana. A escolha é sua.

    SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para hotéis

    O SmartInfo permite que você disponibilize a seus hóspedes informações sobre a cidade ou sobre o hotel por meio da SmartUI. Eles terão acesso a essa página da Web interativa do hotel mesmo quando a TV não estiver conectada à Internet ou intranet. É possível alterar as informações regularmente e com facilidade a fim de manter os hóspedes atualizados sobre todas as novidades de seu hotel.

    Serial Xpress Protocol para sistemas interativos

    A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).

    Bloqueio do menu de instalação

    Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.

    Entrada de fones de ouvido adicionais para audição pessoal

    Este sistema de alto-falantes conta com entrada para fones de ouvido adicionais. Conecte seus fones de ouvido para obter uma experiência de som mais pessoal, sempre que desejar.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Prop. da imagem
      16:9
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      32  polegadas
      Medida diagonal da tela (mm)
      80  cm
      Visor
      TV LED HD
      Resolução de imagem
      1366 x 768p
      Brilho
      280  cd/m²
      Aprimoramento de imagens
      • Pixel Plus HD
      • PMR (Perfect Motion Rate) de 200Hz
      Ângulo de visão
      178° (A) /178° (V)

    • Sintonizador/Recepção/Transmissão

      TV Digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (até 1080p60)
      Reprodução de vídeo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analógica
      PAL

    • Recursos

      Fácil de usar
      • Estilo de imagem
      • Estilo de som
      • Formato da imagem
      • Controle de volume independente
      Serviços digitais
      • 8d EPG
      • Agora&Próximo
      • MHEG
      • Teletexto
      Controle local
      Joystick

    • Recursos Hospitality

      Modo hotel
      • Bloqueio de controle de joystick
      • Bloqueio de menu
      • Bloquear menu de instalação
      • Limitação de volume
      Modo Prison
      • modo segurança alta
      • Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
      Timer
      • Programador (7x)
      • Timer desl. aut.
      • Alarme do despertador
      • Alarme com canal
      • Alarme com sons
      Ativar controle
      • Canal
      • Destaque
      • Estilo de imagem
      • Formato da imagem
      • Estilo de som
      • Volume
      • Idioma do menu
      Antifurto
      • Proteção antirroubo de bateria
      • Trava Kensington
      Controle de alimentação
      Inicialização rápida/sustentável
      Sua marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de boas-vindas
      Relógio
      • Relógio em modo de espera
      • Botão RC que brilha no escuro
      • Relógio na tela
      • Relógio externo opcional
      SmartInfo
      • Navegador HTML5
      • Modelos interativos
      • Apresentação de slides
      Clonagem e atualização do firmware
      • Clonagem inicial instantânea
      • Via USB/RF
      CMND&Controle
      • Editor de canais off-line
      • Editor de configuração off-line
      • Gerenciamento remoto por RF
      • CMND&Criar
      Controlar
      • Bloqueio de atualização automática de canais
      • Protocolo serial Xpress
      • JSON API para controle de TV JAPIT
      DRM interativa
      VSecure
      Geração de receita
      MyChoice
      Controle remoto
      • Alça do cabo pronto para uso
      • Detecção de bateria fraca
      • Trava da porta da bateria do controle remoto
      Canais
      • Lista combinada
      • Listas temáticas
      • Editor de canais off-line

    • Recursos de saúde

      Controlar
      • Vários controles remotos
      • Compatível com RC de saúde
      • Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
      Conforto
      • Saída para fone de ouvido
      • Alto-falante principal independente no modo mudo
      Segurança
      • Isolamento duplo classe II
      • Resistente a chamas

    • Multimídia

      Suporte à reprodução de vídeo
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contêineres: AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      Suporte a formatos de música
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      Suporte a formatos de legenda
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Suporte a formatos de imagem
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolução de vídeo compatível na USB
      até 1920 x 1080p a 60 Hz
      Conexões multimídia
      USB

    • Áudio

      Potência de saída de som
      16 (2x8)  W
      Saída para alto-falante de banheiro
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Alto-falantes
      • 2,0
      • Na parte de baixo
      Recursos sonoros
      • AVL
      • Incredible surround
      • Dolby MS10

    • Lig/Desl

      Alimentação
      CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,3 W
      Classe do rótulo de energia
      A+
      Etiqueta de consumo de energia da UE
      31  W
      Recursos de economia de energia
      Modo econômico
      Consumo de energia anual
      45  kW·h

    • Acessórios

      Conteúdo
      • Suporte para mesa
      • Duas pilhas AAA
      • Folheto de garantia
      • Folheto com informações legais e de segurança
      • Cabo de energia
      • Controle remoto 22AV1503A/12
      Opcional
      • Relógio externo 22AV1120C/00
      • RC de saúde 22AV1109H/12
      • CR de configuração 22AV9573A/12

    • Conectividade lateral

      USB2
      USB 3.0
      Slot de interface comum
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      Saída para fone de ouvido
      Minitomada

    • Conectividade traseira

      Saída para alto-falante de banheiro
      Minitomada
      Componente
      YPbPr + cinch E/D
      Entrada AV
      CVBS compartilhado com YPbPr
      Entrada de áudio DVI
      Minitomada
      Controle externo
      RJ-48
      Antena LNA
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      • ARC
      Saída de áudio digital
      Óptica
      HDMI2
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      USB1
      USB 2.0

    • Recursos de conectividade

      RJ48
      • Entrada/saída de IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem RC
      • controle de áudio do sistema
      HDMI
      DVI (todas as portas)

    • Design

      Cor
      Preto

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      727  mm
      Altura do aparelho
      425  mm
      Profundidade do aparelho
      64/77  mm
      Peso do produto
      5  kg
      Largura do aparelho (com base)
      727  mm
      Altura do aparelho (com base)
      490  mm
      Profundidade do aparelho (com base)
      186  mm
      Peso do produto (+base)
      5.7  kg
      Suporte para instalação em parede
      • M4
      • 100 x 100 mm

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Pilhas para controle remoto
    • Controle remoto
    • Folheto de garantia
    • Cabo de energia
    • Suporte para cima da mesa
    Badge-D2C

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    Críticas

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    • A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
    • Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
    • Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.
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