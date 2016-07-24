Outros itens inclusos
- Pilhas para controle remoto
- Controle remoto
- Folheto de garantia
- Cabo de energia
- Suporte para cima da mesa
32HFL3011T/12
Surpreenda seus hóspedes
Passe a mensagem certa para seus hóspedes com incrível qualidade de imagem e capacidade para exibição de páginas interativas sobre o hotel.Conheça todos os benefícios
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Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Com CMND e Controle, você configura e instala remotamente as suas TVs a partir de uma localização central, sem a necessidade de visitar qualquer sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço, tudo isso sem precisar incomodar os seus hóspedes.
Com CMND e Criar, você pode fornecer as informações que deseja a qualquer momento. O módulo de gerenciamento de conteúdo do CMND permite fácil criação e distribuição de páginas da Web interativas sobre o hotel. Personalize suas TVs para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos em seu hotel, tudo em tempo real.
O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.
Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.
Todos os recursos necessários para uso profissional em ambientes mais exigentes que uma sala de estar. De bloqueio de volume e do menu a materiais de teste mais rigorosos, economia de energia, controles remotos antirroubo e recursos dedicados aos modos Heathcare e Prison para permitir aplicações de nicho de mercado.
A compatibilidade com o sistema de chamado de enfermagem torna as TVs hospitalares da Philips uma ferramenta altamente integrada que fornece não apenas opções de entretenimento para o usuário/paciente, mas também oferece acesso conveniente no auxílio de emergências médicas.
Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.
Assista o que quiser, quando quiser com o Programador incorporado. Programe até 7 programações diferentes para assistir a qualquer tipo de conteúdo que desejar. Repita todos os dias ou configure para determinados dias, como finais de semana. A escolha é sua.
O SmartInfo permite que você disponibilize a seus hóspedes informações sobre a cidade ou sobre o hotel por meio da SmartUI. Eles terão acesso a essa página da Web interativa do hotel mesmo quando a TV não estiver conectada à Internet ou intranet. É possível alterar as informações regularmente e com facilidade a fim de manter os hóspedes atualizados sobre todas as novidades de seu hotel.
A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).
Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.
Este sistema de alto-falantes conta com entrada para fones de ouvido adicionais. Conecte seus fones de ouvido para obter uma experiência de som mais pessoal, sempre que desejar.
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