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    TV LED Professional

    28HFL5010T/12

    Conexão e controle

    Com a Hospitality TV com economia de energia, você desfrutará de todos os benefícios da conectividade moderna e das páginas interativas com informações do hotel, além de contar com custos mais baixos de propriedade devido a instalação e o gerenciamento remotos

    Conheça todos os benefícios

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    TV LED Professional

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    Conexão e controle

    para experiência compatível com tecnologias futuras

    • MediaSuite de 28"
    • LED
    • DVB-T2/T/C e IPTV
    SmartInstall para uma fácil instalação e manutenção remota

    SmartInstall para uma fácil instalação e manutenção remota

    O SmartInstall facilita o processo de instalação e manutenção das TVs. Com uma ferramenta na Web simples de usar, agora você pode configurar e instalar remotamente suas TVs sem precisar estar no mesmo cômodo que elas. Isso poupa seu tempo e garante que os hóspedes não sejam incomodados. Tanto para atualizar as páginas de informação do hotel ou instalar novos canais, o SmartInstall consegue dar conta de tudo.

    SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para hotéis

    SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para hotéis

    O SmartInfo permite que você disponibilize a seus hóspedes informações sobre a cidade ou sobre o hotel. Eles terão acesso a essa página da Web interativa do hotel mesmo quando a TV não estiver conectada à Internet ou intranet. É possível alterar as informações regularmente e com facilidade a fim de manter os hóspedes atualizados sobre todas as novidades de seu hotel.

    Miracast e DirectShare para compartilhar filmes e músicas em sua TV

    Miracast e DirectShare para compartilhar filmes e músicas em sua TV

    Nossas TVs proporcionam a seus hóspedes a liberdade para desfrutar de conteúdos na grande TV com conexão wireless e sem complicações. Com nossa abordagem de sistema aberto, atendemos às necessidades dos usuários de iOS e Android e estendemos continuamente nossa compatibilidade. Nosso compartilhamento seguro protege seus hóspedes. Imagens, filmes, músicas, tudo pode ser apreciado e compartilhado em nossas TVs por meio do Miracast e DirectShare!

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

    LED TV para imagens com contraste incrível

    Com a luz de fundo LED, você pode desfrutar de baixo consumo de energia e belas linhas, combinadas com alto brilho, contraste incrível e cores vibrantes.

    Aplicativos da Smart TV com muitos serviços dedicados à hospitalidade

    Os aplicativos da Philips Smart TV consistem em uma seleção crescente que englobam desde o YouTube a aplicativos de redes sociais e muito mais. A versão dedicada é adaptada para uso em instalações de hospedagem e conta com inúmeros benefícios adicionais, tais como garantir que as informações dos hóspedes sejam excluídas de maneira segura após o uso e evitar que conteúdos ilegais possam prejudicar seus negócios.

    AppControl para adicionar, classificar e excluir aplicativos com o mínimo de esforço

    O AppControl permite que você ofereça a seus hóspedes os aplicativos para TV que eles tanto sonharam. Você pode adicionar, excluir e classificar todos os aplicativos da maneira que quiser. E, melhor ainda, agora você pode clonar essas configurações para qualquer outra TV, sem ter de configurar a outra TV! Além disso, você pode criar diversos perfis e alterá-los rapidamente. Deseja fornecer aplicativos de vídeo de alta largura de banda às suítes executivas e aplicativos de baixa largura de banda aos outros quartos? Isso não é problema. O AppControl garante que você e seus hóspedes tenham a melhor experiência.

    Sistema de IPTV integrada para a melhor interatividade personalizada

    Sem custos e complicações. Com nossas novas Smart TVs, você pode criar seu sistema de hotel diretamente na TV. Canais interativos, vídeos sob demanda, informações e menus interativos do hotel, além de sistemas de pedidos on-line, tudo isso é possível sem um decodificador externo conectado à TV. Além do fornecimento de conteúdo por meio de cabos coaxiais da TV, agora você pode usar sua rede de Internet para oferecer canais de TV ou VODs diretamente na TV. Nossa rede de parceiros pode garantir que você tenha o portal personalizado que deseja.

    Wi-Fi integrado para usar a Smart TV via conexão wireless

    Com o Wi-Fi integrado em sua Philips Smart TV, você pode acessar um mundo de conteúdos via conexão wireless.

    Serial Xpress Protocol para sistemas interativos

    A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).

    Relógio na tela para o máximo de conforto para os hóspedes

    Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.

    Baixo consumo de energia

    As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Prop. da imagem
      16:9
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      28  polegadas
      Medida diagonal da tela (mm)
      70  cm
      Visor
      TV LED HD
      Brilho
      310  cd/m²
      Aprimoramento de imagens
      • PMR (Perfect Motion Rate) de 200Hz
      • Pixel Plus HD
      Resolução de imagem
      1366 x 768p
      Ângulo de visão
      178° (A) /178° (V)

    • Sintonizador/Recepção/Transmissão

      TV Digital
      DVB-T/T2/C
      Reprodução de vídeo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analógica
      PAL
      Reprodução IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Recursos

      Fácil de usar
      • Estilo de imagem
      • Estilo de som
      Serviços digitais
      • 8d EPG
      • Agora&Próximo
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      Controle local
      Botão liga/desliga (lateral)

    • Recursos Hospitality

      Modo hotel
      • Bloqueio de controle local
      • Bloqueio de menu
      • Bloquear menu de instalação
      • Limitação de volume
      Modo Prison
      • modo segurança alta
      • Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
      Timer
      • Timer desl. aut.
      • Alarme do despertador
      • Alarme com canal
      • Alarme com sons
      Ativar controle
      • Canal
      • Destaque
      • Formato da imagem
      • Volume
      Antifurto
      • Proteção antirroubo de bateria
      • Trava Kensington
      Controle de alimentação
      • Liga automaticamente
      • Inicialização rápida/sustentável
      • WoLAN
      Aplic.
      • AppControl
      • Aplicativos com base em nuvem
      Sua marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de boas-vindas
      • Mensagem de boas-vindas
      • Segundo plano personalizado da SmartTV
      • Painel personalizável (HTML)
      • Sistema IPTV
      Relógio
      • Relógio em modo de espera
      • Botão RC que brilha no escuro
      • Relógio na tela
      • Relógio externo opcional
      SmartInfo
      • Navegador HTML5
      • Modelos interativos
      • Apresentação de slides
      Clonagem e atualização do firmware
      Clonagem inicial instantânea
      CMND&Controle
      • Editor de canais off-line
      • Editor de configuração off-line
      • Status da TV em tempo real (IP)
      • Gerenciamento remoto por IP/RF
      • CMND&Criar
      • Gerenciamento de grupo de TV
      Controlar
      • Bloqueio de atualização automática de canais
      • Protocolo serial Xpress
      • JSON API para controle de TV JAPIT
      DRM interativa
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Geração de receita
      • AppRevenue
      • MyChoice
      Controle remoto
      • Alça do cabo pronto para uso
      • Detecção de bateria fraca
      • Trava da porta da bateria do controle remoto
      Canais
      Lista combinada

    • Recursos de saúde

      Controlar
      • Vários controles remotos
      • Compatível com RC de saúde
      • Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
      Conforto
      • Saída para fone de ouvido
      • Alto-falante principal independente no modo mudo
      Segurança
      • Isolamento duplo classe II
      • Resistente a chamas

    • Multimídia

      Suporte à reprodução de vídeo
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contêineres: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Suporte a formatos de música
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      Suporte a formatos de legenda
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Suporte a formatos de imagem
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolução de vídeo compatível na USB
      até 1920 x 1080p a 60 Hz
      Conexões multimídia
      • USB
      • Rede local

    • Áudio

      Potência de saída de som
      10 (2x5)  W
      Saída para alto-falante de banheiro
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Alto-falantes
      • 2,0
      • Na parte de baixo
      Recursos sonoros
      • AVL
      • Incredible surround
      • Graves dinâmicos
      • Dolby MS10

    • Lig/Desl

      Alimentação
      CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,3 W
      Classe do rótulo de energia
      A+
      Etiqueta de consumo de energia da UE
      19  W
      Recursos de economia de energia
      Modo econômico
      Consumo de energia anual
      28  kW·h

    • Acessórios

      Conteúdo
      • Controle remoto 22AV1409A/12
      • Suporte para mesa
      • Duas pilhas AAA
      • Folheto de garantia
      • Folheto com informações legais e de segurança
      • Cabo de energia
      Opcional
      • Relógio externo 22AV1120C/00
      • RC de saúde 22AV1109H/12
      • Configuração RC 22AV9573A

    • Conexão Wireless

      Rede local wireless
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Conectividade lateral

      Slot de interface comum
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Saída para fone de ouvido
      Minitomada
      USB1
      USB 2.0

    • Conectividade traseira

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Saída para alto-falante de banheiro
      Minitomada
      Componente
      YPbPr + cinch E/D
      Entrada AV
      CVBS compartilhado com YPbPr
      Entrada de áudio DVI
      Minitomada
      Alimentação externa
      • 12 V/15 W
      • Minitomada
      Controle externo
      RJ-48
      Antena LNA
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Saída de áudio digital
      Óptica
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      Entrada p/ VGA
      D-Sub de 15 pinos

    • Recursos de conectividade

      RJ48
      • Entrada/saída de IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem RC
      • controle de áudio do sistema
      Rede local
      Wake-up on LAN
      HDMI
      • ARC (todas as portas)
      • DVI (todas as portas)
      Scart
      Utiliza padrão Scart

    • Design

      Cor
      Preto

    • Dimensões

      Peso do produto
      4,5  kg
      Largura do aparelho
      635  mm
      Largura do aparelho (com base)
      635  mm
      Suporte para instalação em parede
      • 100 x 100 mm
      • M4
      Altura do aparelho
      393  mm
      Profundidade do aparelho
      62/74  mm
      Altura do aparelho (com base)
      438  mm
      Profundidade do aparelho (com base)
      190  mm
      Peso do produto (+base)
      5.1  kg

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Pilhas para controle remoto
    • Controle remoto
    • Folheto de garantia
    • Cabo de energia
    • Suporte para cima da mesa
    Badge-D2C

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    • A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
    • Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
    • Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.
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