Outros itens inclusos
- Pilhas para controle remoto
- Controle remoto
- Folheto de garantia
- Cabo de energia
- Suporte para cima da mesa
28HFL3010T/12
Incrível funcionalidade para hóspedes
Com esta TV LED com economia de energia, você desfrutará dos benefícios da Hospitality TV exclusiva. Seus hóspedes poderão adquirir conteúdo premium, obter informações por meio das páginas de informações do hotel e usar a tecnologia remota mais recente sem precisar de instalação e controleConheça todos os benefícios
Infelizmente, este produto não está mais disponível
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.
O SmartInstall facilita o processo de instalação e manutenção das TVs. Com uma ferramenta na Web simples de usar, agora você pode configurar e instalar remotamente suas TVs sem precisar estar no mesmo cômodo que elas. Isso poupa seu tempo e garante que os hóspedes não sejam incomodados. Tanto para atualizar as páginas de informação do hotel ou instalar novos canais, o SmartInstall consegue dar conta de tudo.
O SmartInfo permite que você disponibilize a seus hóspedes informações sobre a cidade ou sobre o hotel. Eles terão acesso a essa página da Web interativa do hotel mesmo quando a TV não estiver conectada à Internet ou intranet. É possível alterar as informações regularmente e com facilidade a fim de manter os hóspedes atualizados sobre todas as novidades de seu hotel.
Com o Serial Xpress Protocol Easy, a TV pode ser conectada a decodificadores externos e de todas as principais empresas de sistemas interativos.
Com a luz de fundo LED, você pode desfrutar de baixo consumo de energia e belas linhas, combinadas com alto brilho, contraste incrível e cores vibrantes.
Todos os recursos necessários para uso profissional em ambientes mais exigentes que uma sala de estar. De bloqueio de volume e do menu a materiais de teste mais rigorosos, economia de energia, controles remotos antirroubo e recursos dedicados aos modos Heathcare e Prison para permitir aplicações de nicho de mercado.
Este sistema de alto-falantes conta com entrada para fones de ouvido adicionais. Conecte seus fones de ouvido para obter uma experiência de som mais pessoal, sempre que desejar.
A compatibilidade com o sistema de chamado de enfermagem torna as TVs hospitalares da Philips uma ferramenta altamente integrada que fornece não apenas opções de entretenimento para o usuário/paciente, mas também oferece acesso conveniente no auxílio de emergências médicas.
Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.
Ao desativar ou ativar o bloqueio de controle local, o administrador pode evitar a utilização não autorizada da TV pelos botões de controle, poupando despesas de serviço de quarto.
Sustentabilidade é fundamental para a forma como a Philips conduz seus negócios. As TVs Philips são projetadas e fabricadas de acordo com os princípios do EcoDesign visando minimizar o impacto ambiental por meio de um menor consumo de energia, remoção de substâncias perigosas, peso reduzido, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. As TVs da Philips também possuem uma estrutura especial de material resistente a chamas. Testes independentes realizados por equipes de combate a incêndios mostraram que, enquanto as TVs possam em alguns casos intensificar incêndios acidentais por fontes externas, as TVs da Philips não contribuem para o fogo.
As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.
Imagem/tela
Sintonizador/Recepção/Transmissão
Recursos
Recursos Hospitality
Recursos de saúde
Multimídia
Áudio
Lig/Desl
Acessórios
Conectividade lateral
Conectividade traseira
Recursos de conectividade
Design
Dimensões
Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.