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    TV Hospitality

    24HFL3011T/12

    Surpreenda seus hóspedes

    Passe a mensagem certa para seus hóspedes com incrível qualidade de imagem e capacidade para exibição de páginas interativas sobre o hotel.

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    TV Hospitality

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    Surpreenda seus hóspedes

    com uma TV Hospitality mais inteligente

    • EasySuite de 24"
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs

    CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs

    Com CMND e Controle, você configura e instala remotamente as suas TVs a partir de uma localização central, sem a necessidade de visitar qualquer sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço, tudo isso sem precisar incomodar os seus hóspedes.

    CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

    CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

    Com CMND e Criar, você pode fornecer as informações que deseja a qualquer momento. O módulo de gerenciamento de conteúdo do CMND permite fácil criação e distribuição de páginas da Web interativas sobre o hotel. Personalize suas TVs para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos em seu hotel, tudo em tempo real.

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

    Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável

    Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável

    Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.

    Modos Hotel, Healthcare e Prison

    Todos os recursos necessários para uso profissional em ambientes mais exigentes que uma sala de estar. De bloqueio de volume e do menu a materiais de teste mais rigorosos, economia de energia, controles remotos antirroubo e recursos dedicados aos modos Heathcare e Prison para permitir aplicações de nicho de mercado.

    Compatibilidade com chamado de enfermagem otimizada para o setor de saúde

    A compatibilidade com o sistema de chamado de enfermagem torna as TVs hospitalares da Philips uma ferramenta altamente integrada que fornece não apenas opções de entretenimento para o usuário/paciente, mas também oferece acesso conveniente no auxílio de emergências médicas.

    Relógio na tela para o máximo de conforto para os hóspedes

    Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.

    Assista ao que quiser, quando quiser

    Assista o que quiser, quando quiser com o Programador incorporado. Programe até 7 programações diferentes para assistir a qualquer tipo de conteúdo que desejar. Repita todos os dias ou configure para determinados dias, como finais de semana. A escolha é sua.

    Serial Xpress Protocol para sistemas interativos

    A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).

    Bloqueio do menu de instalação

    Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.

    Entrada de fones de ouvido adicionais para audição pessoal

    Este sistema de alto-falantes conta com entrada para fones de ouvido adicionais. Conecte seus fones de ouvido para obter uma experiência de som mais pessoal, sempre que desejar.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Prop. da imagem
      16:9
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      24  polegadas
      Medida diagonal da tela (mm)
      60  cm
      Visor
      TV LED HD
      Resolução de imagem
      1366 x 768p
      Brilho
      200  cd/m²
      Aprimoramento de imagens
      • Pixel Plus HD
      • PMR (Perfect Motion Rate) de 200Hz
      Ângulo de visão
      176° (H) / 176° (V)

    • Sintonizador/Recepção/Transmissão

      TV Digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (até 1080p60)
      Reprodução de vídeo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analógica
      PAL

    • Recursos

      Fácil de usar
      • Estilo de imagem
      • Estilo de som
      • Formato da imagem
      • Controle de volume independente
      Serviços digitais
      • 8d EPG
      • Agora&Próximo
      • MHEG
      • Teletexto
      Controle local
      Joystick

    • Recursos Hospitality

      Modo hotel
      • Bloqueio de menu
      • Bloquear menu de instalação
      • Limitação de volume
      • Bloqueio de controle de joystick
      Modo Prison
      • modo segurança alta
      • Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
      Timer
      • Programador (7x)
      • Timer desl. aut.
      • Alarme do despertador
      • Alarme com canal
      • Alarme com sons
      Ativar controle
      • Canal
      • Destaque
      • Estilo de imagem
      • Formato da imagem
      • Estilo de som
      • Volume
      • Idioma do menu
      Antifurto
      • Proteção antirroubo de bateria
      • Trava Kensington
      Controle de alimentação
      Inicialização rápida/sustentável
      Sua marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de boas-vindas
      Relógio
      • Relógio em modo de espera
      • Botão RC que brilha no escuro
      • Relógio na tela
      • Relógio externo opcional
      SmartInfo
      • Navegador HTML5
      • Modelos interativos
      • Apresentação de slides
      Clonagem e atualização do firmware
      • Clonagem inicial instantânea
      • Via USB/RF
      CMND&Controle
      • Editor de canais off-line
      • Editor de configuração off-line
      • Gerenciamento remoto por RF
      • CMND&Criar
      Controlar
      • Bloqueio de atualização automática de canais
      • Protocolo serial Xpress
      • JSON API para controle de TV JAPIT
      DRM interativa
      VSecure
      Geração de receita
      MyChoice
      Controle remoto
      • Alça do cabo pronto para uso
      • Detecção de bateria fraca
      • Trava da porta da bateria do controle remoto
      Canais
      • Lista combinada
      • Listas temáticas
      • Editor de canais off-line

    • Recursos de saúde

      Controlar
      • Vários controles remotos
      • Compatível com RC de saúde
      • Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
      Conforto
      • Saída para fone de ouvido
      • Alto-falante principal independente no modo mudo
      Segurança
      • Isolamento duplo classe II
      • Resistente a chamas

    • Multimídia

      Suporte à reprodução de vídeo
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contêineres: AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      Suporte a formatos de música
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      Suporte a formatos de legenda
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Suporte a formatos de imagem
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolução de vídeo compatível na USB
      até 1920 x 1080p a 60 Hz
      Conexões multimídia
      USB

    • Áudio

      Potência de saída de som
      10 (2x5)  W
      Saída para alto-falante de banheiro
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Alto-falantes
      • 2,0
      • Na parte de baixo
      Recursos sonoros
      • AVL
      • Incredible surround
      • Dolby MS10

    • Lig/Desl

      Alimentação
      CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,3 W
      Classe do rótulo de energia
      A+
      Etiqueta de consumo de energia da UE
      19  W
      Recursos de economia de energia
      Modo econômico
      Consumo de energia anual
      28  kW·h

    • Acessórios

      Conteúdo
      • Suporte para mesa
      • Duas pilhas AAA
      • Folheto de garantia
      • Folheto com informações legais e de segurança
      • Cabo de energia
      • Controle remoto 22AV1503A/12
      Opcional
      • Relógio externo 22AV1120C/00
      • RC de saúde 22AV1109H/12
      • CR de configuração 22AV9573A/12

    • Conectividade lateral

      USB2
      USB 3.0
      Slot de interface comum
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      Saída para fone de ouvido
      Minitomada

    • Conectividade traseira

      Saída para alto-falante de banheiro
      Minitomada
      Componente
      YPbPr + cinch E/D
      Entrada AV
      CVBS compartilhado com YPbPr
      Entrada de áudio DVI
      Minitomada
      Controle externo
      RJ-48
      Antena LNA
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      • ARC
      Saída de áudio digital
      Óptica
      HDMI2
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      USB1
      USB 2.0

    • Recursos de conectividade

      RJ48
      • Entrada/saída de IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem RC
      • controle de áudio do sistema
      HDMI
      DVI (todas as portas)

    • Design

      Cor
      Preto

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      560  mm
      Altura do aparelho
      336  mm
      Profundidade do aparelho
      35  mm
      Peso do produto
      3,0  kg
      Largura do aparelho (com base)
      560  mm
      Altura do aparelho (com base)
      344  mm
      Profundidade do aparelho (com base)
      112  mm
      Peso do produto (+base)
      3.2  kg
      Suporte para instalação em parede
      • M4
      • 75 x 75 mm

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Pilhas para controle remoto
    • Controle remoto
    • Folheto de garantia
    • Cabo de energia
    • Suporte para cima da mesa
    Badge-D2C

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    Críticas

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    • A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
    • Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
    • Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.
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