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  • Incrível funcionalidade para hóspedes Incrível funcionalidade para hóspedes Incrível funcionalidade para hóspedes

    TV LED Professional

    24HFL3010W/12

    Incrível funcionalidade para hóspedes

    Com esta TV LED com economia de energia, você desfrutará dos benefícios de uma TV Healthcare exclusiva. Seus pacientes poderão adquirir conteúdo premium, obter informações por meio de páginas informativas e usar a tecnologia remota mais recente sem precisar de instalação e controle

    Conheça todos os benefícios

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    TV LED Professional

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    Incrível funcionalidade para hóspedes

    com páginas inteligentes de informações

    • HeartLine de 24"
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

    SmartInstall para uma fácil instalação e manutenção remota

    SmartInstall para uma fácil instalação e manutenção remota

    O SmartInstall facilita o processo de instalação e manutenção das TVs. Com uma ferramenta na Web simples de usar, agora você pode configurar e instalar remotamente suas TVs sem precisar estar no mesmo cômodo que elas. Isso poupa seu tempo e garante que os hóspedes não sejam incomodados. Tanto para atualizar as páginas de informação do hotel ou instalar novos canais, o SmartInstall consegue dar conta de tudo.

    SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para clínicas e hospitais

    SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para clínicas e hospitais

    O SmartInfo permite que você ofereça informações clínicas ou hospitalares de forma fácil a seus pacientes. Seus pacientes têm acesso a esta página interativa do hospital mesmo quando a TV não está conectada à Internet ou intranet. Você pode alterar as informações regularmente e manter facilmente seus pacientes atualizados com todas as informações mais recentes.

    Serial Xpress Protocol Easy para sistemas interativos

    Serial Xpress Protocol Easy para sistemas interativos

    Com o Serial Xpress Protocol Easy, a TV pode ser conectada a decodificadores externos e de todas as principais empresas de sistemas interativos.

    LED TV para imagens com contraste incrível

    Com a luz de fundo LED, você pode desfrutar de baixo consumo de energia e belas linhas, combinadas com alto brilho, contraste incrível e cores vibrantes.

    Inclui controle remoto branco projetado para uso do setor de cuidados com a saúde

    Essa TV vem com um controle remoto branco moderno desenvolvido especialmente para uso no setor de cuidados com a saúde. A superfície sólida e a parte posterior suave do controle remoto permitem que ele seja desinfetado facilmente. Além disso, os recursos antirroubo e de verificação de bateria fraca podem contribuir para aprimorar as operações do hospital.

    Modos Hotel, Healthcare e Prison

    Todos os recursos necessários para uso profissional em ambientes mais exigentes que uma sala de estar. De bloqueio de volume e do menu a materiais de teste mais rigorosos, economia de energia, controles remotos antirroubo e recursos dedicados aos modos Heathcare e Prison para permitir aplicações de nicho de mercado.

    Diversos controles remotos evitam a interferência com outras TVs

    O recurso de diversos controles remotos garante que cada controle remoto só funcione com uma TV. Pode haver até 14 TVs diferentes em um cômodo sem qualquer interferência mútua dos controles remotos.

    Compatibilidade com chamado de enfermagem otimizada para o setor de saúde

    A compatibilidade com o sistema de chamado de enfermagem torna as TVs hospitalares da Philips uma ferramenta altamente integrada que fornece não apenas opções de entretenimento para o usuário/paciente, mas também oferece acesso conveniente no auxílio de emergências médicas.

    Entrada de fones de ouvido adicionais para audição pessoal

    Este sistema de alto-falantes conta com entrada para fones de ouvido adicionais. Conecte seus fones de ouvido para obter uma experiência de som mais pessoal, sempre que desejar.

    Evitar o uso não autorizado pelo bloqueio de controle local

    Ao desativar ou ativar o bloqueio de controle local, o administrador pode evitar a utilização não autorizada da TV pelos botões de controle, poupando despesas de serviço de quarto.

    Design ecologicamente correto e estrutura resistente a chamas

    Sustentabilidade é fundamental para a forma como a Philips conduz seus negócios. As TVs Philips são projetadas e fabricadas de acordo com os princípios do EcoDesign visando minimizar o impacto ambiental por meio de um menor consumo de energia, remoção de substâncias perigosas, peso reduzido, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. As TVs da Philips também possuem uma estrutura especial de material resistente a chamas. Testes independentes realizados por equipes de combate a incêndios mostraram que, enquanto as TVs possam em alguns casos intensificar incêndios acidentais por fontes externas, as TVs da Philips não contribuem para o fogo.

    Baixo consumo de energia

    As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Prop. da imagem
      16:9
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      24  polegadas
      Medida diagonal da tela (mm)
      60  cm
      Visor
      TV LED HD
      Brilho
      250  cd/m²
      Aprimoramento de imagens
      • Pixel Plus HD
      • PMR (Perfect Motion Rate) de 200Hz
      Resolução de imagem
      1366 x 768p
      Ângulo de visão
      178° (A) /178° (V)

    • Sintonizador/Recepção/Transmissão

      TV Digital
      DVB-T/T2/C
      Reprodução de vídeo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analógica
      PAL

    • Recursos

      Fácil de usar
      • Estilo de imagem
      • Estilo de som
      • Formato da imagem
      Serviços digitais
      • 8d EPG
      • Agora&Próximo
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      Controle local
      Botão liga/desliga (lateral)

    • Recursos Hospitality

      Modo hotel
      • Bloqueio de menu
      • Bloquear menu de instalação
      • Limitação de volume
      • Bloqueio de controle local
      Modo Prison
      • modo segurança alta
      • Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
      Timer
      • Timer desl. aut.
      • Alarme do despertador
      • Alarme com canal
      • Alarme com sons
      Ativar controle
      • Canal
      • Destaque
      • Formato da imagem
      • Volume
      Antifurto
      • Proteção antirroubo de bateria
      • Trava Kensington
      Controle de alimentação
      • Liga automaticamente
      • Inicialização rápida/sustentável
      Sua marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de boas-vindas
      • Mensagem de boas-vindas
      • Painel personalizável (HTML)
      Relógio
      • Relógio em modo de espera
      • Botão RC que brilha no escuro
      • Relógio na tela
      • Relógio externo opcional
      SmartInfo
      • Navegador HTML5
      • Modelos interativos
      • Apresentação de slides
      Clonagem e atualização do firmware
      • Clonagem inicial instantânea
      • Via USB/RF
      CMND&Controle
      • Editor de canais off-line
      • Editor de configuração off-line
      • Gerenciamento remoto por RF
      • CMND&Criar
      Controlar
      • Bloqueio de atualização automática de canais
      • Protocolo serial Xpress
      DRM interativa
      VSecure
      Geração de receita
      MyChoice
      Controle remoto
      • Alça do cabo pronto para uso
      • Detecção de bateria fraca
      • Trava da porta da bateria do controle remoto
      Canais
      Lista combinada

    • Recursos de saúde

      Controlar
      • Vários controles remotos
      • Compatível com RC de saúde
      • Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
      Conforto
      • Saída para fone de ouvido
      • Alto-falante principal independente no modo mudo
      Segurança
      • Isolamento duplo classe II
      • Resistente a chamas

    • Multimídia

      Suporte à reprodução de vídeo
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contêineres: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Suporte a formatos de música
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      Suporte a formatos de legenda
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Suporte a formatos de imagem
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolução de vídeo compatível na USB
      até 1920 x 1080p a 60 Hz
      Conexões multimídia
      USB

    • Áudio

      Potência de saída de som
      10 (2x5)  W
      Alto-falantes
      • 2,0
      • Na parte de baixo
      Recursos sonoros
      • AVL
      • Incredible surround
      • Graves dinâmicos
      • Dolby MS10

    • Lig/Desl

      Alimentação
      CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,3 W
      Classe do rótulo de energia
      A+
      Etiqueta de consumo de energia da UE
      18  W
      Recursos de economia de energia
      Modo econômico
      Consumo de energia anual
      26  kW·h

    • Acessórios

      Conteúdo
      • Suporte para mesa
      • Duas pilhas AAA
      • Folheto de garantia
      • Folheto com informações legais e de segurança
      • Cabo de energia
      • Controle remoto 22AV1109H/12
      Opcional
      • Relógio externo 22AV1120C/00
      • Configuração RC 22AV9573A
      • Controle remoto 22AV1409A/12

    • Conectividade lateral

      Slot de interface comum
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Saída para fone de ouvido
      Minitomada
      USB1
      USB 2.0

    • Conectividade traseira

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Componente
      YPbPr + cinch E/D
      Entrada AV
      CVBS compartilhado com YPbPr
      Entrada de áudio DVI
      Minitomada
      Controle externo
      RJ-48
      Antena LNA
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Saída de áudio digital
      Óptica
      Entrada p/ VGA
      D-Sub de 15 pinos

    • Recursos de conectividade

      RJ48
      • Entrada/saída de IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem RC
      • controle de áudio do sistema
      HDMI
      • ARC (todas as portas)
      • DVI (todas as portas)
      Scart
      Utiliza padrão Scart

    • Design

      Cor
      Branco

    • Dimensões

      Peso do produto
      3,3  kg
      Largura do aparelho
      550  mm
      Largura do aparelho (com base)
      550  mm
      Suporte para instalação em parede
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Altura do aparelho
      342  mm
      Profundidade do aparelho
      40/48  mm
      Altura do aparelho (com base)
      387  mm
      Profundidade do aparelho (com base)
      144  mm
      Peso do produto (+base)
      3.5  kg

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Pilhas para controle remoto
    • Controle remoto
    • Folheto de garantia
    • Cabo de energia
    • Suporte para cima da mesa
    Badge-D2C

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    • A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
    • Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
    • Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.
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