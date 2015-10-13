Outros itens inclusos
- Pilhas para controle remoto
- Controle remoto
- Folheto de garantia
- Cabo de energia
- Suporte para cima da mesa
19HFL4010W/12
Uma TV lateral exclusiva
A exclusiva TV Hospitality é a solução perfeita para ser instalada próxima da cama do paciente. Desenvolvida para complementar os ambientes na área de saúde, ela evita o incômodo a outros pacientes e aumenta o conforto, uma vez que proporciona privacidadeConheça todos os benefícios
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Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
O SmartInstall facilita o processo de instalação e manutenção das TVs. Com uma ferramenta na Web simples de usar, agora você pode configurar e instalar remotamente suas TVs sem precisar estar no mesmo cômodo que elas. Isso poupa seu tempo e garante que os hóspedes não sejam incomodados. Tanto para atualizar as páginas de informação do hotel ou instalar novos canais, o SmartInstall consegue dar conta de tudo.
O SmartInfo permite que você ofereça informações clínicas ou hospitalares de forma fácil a seus pacientes. Seus pacientes têm acesso a esta página interativa do hospital mesmo quando a TV não está conectada à Internet ou intranet. Você pode alterar as informações regularmente e manter facilmente seus pacientes atualizados com todas as informações mais recentes.
O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.
Com a luz de fundo LED, você pode desfrutar de baixo consumo de energia e belas linhas, combinadas com alto brilho, contraste incrível e cores vibrantes.
Design branco com bordas arredondadas para uma aparência mais amigável em ambientes de saúde.
A inovadora TV Bedside tem um painel de controle sensível ao toque na parte inferior da TV para uma experiência personalizada de usuário. As teclas de controle iluminadas facilitam a navegação até mesmo no escuro. A superfície plana removível e bloqueio de teclado para facilitar a limpeza.
Segurança básica, desempenho e confiabilidade são requisitos essenciais em um ambiente clínico profissional. Diferente das TVs normais, as Philips HeartLine têm fontes de alimentação de nível médico especiais para cumprir com esses requisitos. São compatíveis com o padrão EN/IEC 60601-1, garantindo segurança básica e desempenho adequado. Além disso, também atendem ao padrão EN/IEC 60601-1-2 de caução para nível médico de testes eletromagnéticos e compatibilidade. Muitos países, hospitais e clínicas exigem conformidade com esses padrões como um requisito básico.
A entrada de fone de ouvido é isolada de modo galvânico para garantir a conexão mais segura possível entre o fone de ouvido do paciente e a TV Philips HeartLine. O isolamento galvânico é necessário para garantir uma separação segura do conector do fone de ouvido do ambiente elétrico próximo à cama do paciente.
Os germes se tornaram um problema crescente em hospitais e ambientes clínicos no mundo todo, pois podem causar infecções perigosas. As TVs Philips HeartLine estão preparadas para esse desafio com um aditivo antimicrobiano compatível JIS Z2801 no material da estrutura, tornando-o parte integral da estrutura da TV. Seu bem-estar e o dos pacientes são assegurados por esse escudo protetor que impede o crescimento dos microrganismos mais comuns como "Staphylococcus aureus" (gastroenterite)", "Escherichia coli" (E Coli) e "Klebsiella" (pneumonia), por exemplo.
Os aplicativos da Philips Smart TV consistem em uma seleção crescente que englobam desde o YouTube a aplicativos de redes sociais e muito mais. A versão dedicada é adaptada para uso em instalações de hospedagem e conta com inúmeros benefícios adicionais, tais como garantir que as informações dos hóspedes sejam excluídas de maneira segura após o uso e evitar que conteúdos ilegais possam prejudicar seus negócios.
A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).
Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.
As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.
Imagem/tela
Sintonizador/Recepção/Transmissão
Recursos
Recursos Hospitality
Recursos de saúde
Multimídia
Áudio
Lig/Desl
Acessórios
Conectividade lateral
Conectividade traseira
Recursos de conectividade
Design
Dimensões
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