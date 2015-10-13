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  • Uma TV lateral exclusiva Uma TV lateral exclusiva Uma TV lateral exclusiva

    TV LED Professional

    19HFL4010W/12

    Uma TV lateral exclusiva

    A exclusiva TV Hospitality é a solução perfeita para ser instalada próxima da cama do paciente. Desenvolvida para complementar os ambientes na área de saúde, ela evita o incômodo a outros pacientes e aumenta o conforto, uma vez que proporciona privacidade

    Conheça todos os benefícios

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    TV LED Professional

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    Uma TV lateral exclusiva

    Com funcionalidade incrível para seus pacientes

    • 19" HeartLine
    • LED
    • DVB-T2/T/C e IPTV
    SmartInstall para uma fácil instalação e manutenção remota

    SmartInstall para uma fácil instalação e manutenção remota

    O SmartInstall facilita o processo de instalação e manutenção das TVs. Com uma ferramenta na Web simples de usar, agora você pode configurar e instalar remotamente suas TVs sem precisar estar no mesmo cômodo que elas. Isso poupa seu tempo e garante que os hóspedes não sejam incomodados. Tanto para atualizar as páginas de informação do hotel ou instalar novos canais, o SmartInstall consegue dar conta de tudo.

    SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para clínicas e hospitais

    SmartInfo para páginas de informações interativas e de marca para clínicas e hospitais

    O SmartInfo permite que você ofereça informações clínicas ou hospitalares de forma fácil a seus pacientes. Seus pacientes têm acesso a esta página interativa do hospital mesmo quando a TV não está conectada à Internet ou intranet. Você pode alterar as informações regularmente e manter facilmente seus pacientes atualizados com todas as informações mais recentes.

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

    LED TV para imagens com contraste incrível

    Com a luz de fundo LED, você pode desfrutar de baixo consumo de energia e belas linhas, combinadas com alto brilho, contraste incrível e cores vibrantes.

    Design branco para o ambiente de saúde

    Design branco com bordas arredondadas para uma aparência mais amigável em ambientes de saúde.

    Teclas frontais iluminadas de controle sensível ao toque com detecção de proximidade

    A inovadora TV Bedside tem um painel de controle sensível ao toque na parte inferior da TV para uma experiência personalizada de usuário. As teclas de controle iluminadas facilitam a navegação até mesmo no escuro. A superfície plana removível e bloqueio de teclado para facilitar a limpeza.

    A fonte de alimentação de nível médica garante segurança com emissão baixa

    Segurança básica, desempenho e confiabilidade são requisitos essenciais em um ambiente clínico profissional. Diferente das TVs normais, as Philips HeartLine têm fontes de alimentação de nível médico especiais para cumprir com esses requisitos. São compatíveis com o padrão EN/IEC 60601-1, garantindo segurança básica e desempenho adequado. Além disso, também atendem ao padrão EN/IEC 60601-1-2 de caução para nível médico de testes eletromagnéticos e compatibilidade. Muitos países, hospitais e clínicas exigem conformidade com esses padrões como um requisito básico.

    Entrada para fones de ouvido isolada de modo galvânico

    A entrada de fone de ouvido é isolada de modo galvânico para garantir a conexão mais segura possível entre o fone de ouvido do paciente e a TV Philips HeartLine. O isolamento galvânico é necessário para garantir uma separação segura do conector do fone de ouvido do ambiente elétrico próximo à cama do paciente.

    Estrutura antimicrobiana que inibe ativamente o desenvolvimento de bactérias

    Os germes se tornaram um problema crescente em hospitais e ambientes clínicos no mundo todo, pois podem causar infecções perigosas. As TVs Philips HeartLine estão preparadas para esse desafio com um aditivo antimicrobiano compatível JIS Z2801 no material da estrutura, tornando-o parte integral da estrutura da TV. Seu bem-estar e o dos pacientes são assegurados por esse escudo protetor que impede o crescimento dos microrganismos mais comuns como "Staphylococcus aureus" (gastroenterite)", "Escherichia coli" (E Coli) e "Klebsiella" (pneumonia), por exemplo.

    Aplicativos da Smart TV com muitos serviços dedicados à hospitalidade

    Os aplicativos da Philips Smart TV consistem em uma seleção crescente que englobam desde o YouTube a aplicativos de redes sociais e muito mais. A versão dedicada é adaptada para uso em instalações de hospedagem e conta com inúmeros benefícios adicionais, tais como garantir que as informações dos hóspedes sejam excluídas de maneira segura após o uso e evitar que conteúdos ilegais possam prejudicar seus negócios.

    Serial Xpress Protocol para sistemas interativos

    A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).

    Relógio na tela para o máximo de conforto para os hóspedes

    Com nosso novo relógio na tela, os hóspedes podem acessar facilmente a hora atual. Com o toque de um botão, o relógio é exibido na tela da TV, combinando melhor visibilidade e menor consumo de energia.

    Baixo consumo de energia

    As TVs Philips são projetadas para diminuir o consumo de energia que, além de reduzir o impacto ambiental, também controla os custos operacionais.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Prop. da imagem
      16:9
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      19  polegadas
      Medida diagonal da tela (mm)
      47  cm
      Visor
      TV LED HD
      Brilho
      200  cd/m²
      Aprimoramento de imagens
      • PMR (Perfect Motion Rate) de 200Hz
      • Pixel Plus HD
      Resolução de imagem
      1366 x 768p
      Ângulo de visão
      170° (A) / 160° (V)

    • Sintonizador/Recepção/Transmissão

      TV Digital
      DVB-T/T2/C
      TV analógica
      PAL
      Reprodução IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Recursos

      Fácil de usar
      • Estilo de imagem
      • Estilo de som
      Serviços digitais
      • 8d EPG
      • Agora&Próximo
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      Controle local
      Com controle sensível ao toque

    • Recursos Hospitality

      Modo hotel
      • Bloqueio de menu
      • Bloquear menu de instalação
      • Limitação de volume
      • Bloqueio de controle local
      Modo Prison
      • modo segurança alta
      • Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
      Timer
      • Timer desl. aut.
      • Alarme do despertador
      • Alarme com canal
      • Alarme com sons
      Ativar controle
      • Canal
      • Destaque
      • Formato da imagem
      • Volume
      Antifurto
      Trava Kensington
      Controle de alimentação
      • Liga automaticamente
      • Inicialização rápida/sustentável
      • WoLAN
      Aplic.
      • AppControl
      • Aplicativos com base em nuvem
      Sua marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de boas-vindas
      • Segundo plano personalizado da SmartTV
      • Mensagem de boas-vindas
      • Painel personalizável (HTML)
      • Sistema IPTV
      Relógio
      • Relógio em modo de espera
      • Relógio na tela
      • Relógio externo opcional
      SmartInfo
      • Navegador HTML5
      • Modelos interativos
      • Apresentação de slides
      Clonagem e atualização do firmware
      • Clonagem inicial instantânea
      • Por USB/RF/IP
      CMND&Controle
      • Editor de canais off-line
      • Editor de configuração off-line
      • Status da TV em tempo real (IP)
      • Gerenciamento remoto por IP/RF
      • CMND&Criar
      • Gerenciamento de grupo de TV
      Controlar
      • Bloqueio de atualização automática de canais
      • Protocolo serial Xpress
      • JSON API para controle de TV JAPIT
      DRM interativa
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Geração de receita
      MyChoice
      Canais
      Lista combinada

    • Recursos de saúde

      Controlar
      • Botões iluminados de controle sensível ao toque
      • Vários controles remotos
      • Compatível com RC de saúde
      • Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
      Conforto
      • Saída para fone de ouvido
      • Sensor de proximidade
      • Função de bloqueio para limpeza
      • Alto-falante principal independente no modo mudo
      • Suporte da TV
      Segurança
      • IEC/EN60601-1
      • Resistente a chamas
      • Saída para fone de ouvido com isolamento galvânico
      • Isolamento duplo classe II
      Higiênico
      • Estrutura antimicrobiana JISZ2801
      • Design de Smooth Backcover
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • Multimídia

      Suporte à reprodução de vídeo
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contêineres: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Suporte a formatos de música
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      Suporte a formatos de legenda
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Suporte a formatos de imagem
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolução de vídeo compatível na USB
      até 1920 x 1080p a 60 Hz
      Conexões multimídia
      • USB
      • Rede local

    • Áudio

      Potência de saída de som
      5 (2 x 2,5)  W
      Saída para alto-falante de banheiro
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Alto-falantes
      • 2,0
      • Na parte frontal
      Recursos sonoros
      • AVL
      • Incredible surround
      • Graves dinâmicos
      • Dolby MS10

    • Lig/Desl

      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Entrada
      12 V CC
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W
      Fonte de alimentação externa
      • 50 a 60 Hz
      • CA 100 a 240 V
      • Cabo XXL DC 3,5 m
      • Cert. médico IEC/EN60601-1
      Classe do rótulo de energia
      A+
      Etiqueta de consumo de energia da UE
      13  W
      Recursos de economia de energia
      Modo econômico
      Consumo de energia anual
      19  kW·h

    • Acessórios

      Conteúdo
      • Adaptador de energia CC
      • Folheto de garantia
      • Folheto com informações legais e de segurança
      Opcional
      • RC de saúde 22AV1109H/12
      • Configuração RC 22AV9573A
      • Relógio externo 22AV1120C/00

    • Conectividade lateral

      HDMI2
      HDMI 1.4
      Saída para fone de ouvido
      Minitomada
      USB1
      USB 2.0

    • Conectividade traseira

      Saída para alto-falante de banheiro
      Minitomada
      Controle externo
      RJ-48
      Antena LNA
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Recursos de conectividade

      RJ48
      • Entrada/saída de IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem RC
      • controle de áudio do sistema
      Rede local
      Wake-up on LAN
      HDMI
      ARC (todas as portas)
      USB
      Modo de "carregamento somente pela porta"

    • Design

      Cor
      Branco

    • Dimensões

      Peso do produto
      2,4  kg
      Suporte para instalação em parede
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Definir dimensões (excl. alça)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  mm
      Peso do produto (+alça)
      2,6  kg

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Pilhas para controle remoto
    • Controle remoto
    • Folheto de garantia
    • Cabo de energia
    • Suporte para cima da mesa
    Badge-D2C

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    • Controle remoto não incluído. Controle remoto opcional é necessário durante a instalação da TV. Alguns recursos não pode ser operados sem o controle remoto opcional.
    • A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
    • Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
    • Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.
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