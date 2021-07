Informações para médicos e outros prestadores de atendimento médico

A Philips Respironics anunciou uma notificação de recall voluntária para ventiladores contínuos e não contínuos (determinados dispositivos CPAP, BiPAP e ventiladores) devido a dois problemas relacionados à espuma de redução de som feita de poliuretano à base de poliéster (PE-PUR) usada nesses dispositivos: 1) A espuma de PE-PUR pode se deteriorar em partículas que podem entrar no circuito de circulação do ar do dispositivo e serem ingeridas ou inaladas pelo usuário, e 2) a espuma de PE-PUR pode liberar gases de determinados produtos químicos. A deterioração da espuma pode ser exacerbada pelo uso de métodos de limpeza não aprovados, como o ozônio (consulte o comunicado de segurança da FDA sobre o uso de limpadores com ozônio) e a liberação de substâncias químicas pode ocorrer durante a operação inicial e possivelmente continuar ao longo da vida útil do dispositivo.

Para obter uma lista de todos os produtos afetados, acesse a página principal da nossa notificação de recall.

A Philips está trabalhando incansavelmente para remediar esse problema por meio da substituição dos dispositivos afetados. Uma notificação de recall com providências imediatas a serem tomadas foi enviada aos distribuidores e instituições que são clientes diretos da Philips, tanto para seu próprio uso quanto para se comunicarem com seus pacientes. Com isso, é provável que seus pacientes entrem em contato com você para obter orientação. Estamos empenhados em lhe fornecer as informações e ferramentas necessárias para permitir que você tenha uma conversa bem-fundamentada e faça sua recomendação clínica. Consulte as Perguntas Frequentes abaixo e o PDF de Informações Clínicas.

Nos últimos 40 anos, mantivemos nossos negócios centrados em torno do nosso compromisso com o atendimento ao paciente, com soluções que visam aprimorar a vida de pessoas com desafios respiratórios e de sono. Reconhecemos a importância de fornecer uma terapia segura e eficaz.

Estamos empenhados em cumprir os mais altos padrões de qualidade e segurança do produto, como parte de um esforço para fazer o que é certo para você e para os pacientes que confiam em você para receber atendimento.

Estamos empenhados em solucionar esse problema e em manter uma comunicação transparente e contínua à medida que executamos as próximas etapas.

Estamos empenhados em fornecer informações e recursos para sua própria compreensão, mas também para ajudá-lo a se comunicar com seus pacientes de forma eficiente e eficaz.



Para outras consultas ou para falar com suporte, você também pode ligar para 0800 707 6767.

Nossas sinceras desculpas por essa perturbação. Estamos totalmente empenhados em apoiá-lo e aos seus pacientes ao longo de todo esse processo.