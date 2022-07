Notícias e atualizações    

24 de maio de 2022 - Uma análise online publicada no European Respiratory Journal concluiu que a terapia CPAP aderente e sustentada para AOS com dispositivos Philips Respironics, em comparação com dispositivos de outros fabricantes, não foi associada a um risco aumentado de câncer após um acompanhamento médio tempo de 7,2 anos.

A análise e a conclusão foram baseadas em dados de um grande estudo de coorte multicêntrico envolvendo 4.447 pacientes com AOS que usaram dispositivos CPAP entre 2007 e 2018, incluindo 1.648 usuários de CPAP Philips Respironics. A Philips Respironics não esteve envolvida no estudo nem na análise.