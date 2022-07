Compreendemos que qualquer alteração ao seu dispositivo de terapia pode ser significativa. Se estiver habituado a utilizar um dispositivo CPAP DreamStation e tiver recebido um DreamStation 2 CPAP Adanced novo, este novo dispositivo também foi definido para as mesmas definições de prescrição e está pronto a ser utilizado.

O DreamStation 2 CPAP Advanced foi concebido para proporcionar uma experiência de utilizador simplificada, incluindo um ecrã tátil a cores de classe superior com menos painéis para navegar. Tanto o DreamStation CPAP como o DreamStation 2 CPAP Advanced incluem um botão identificável de terapia ON (Ligada). Ao contrário do dispositivo DreamStation CPAP, o dispositivo DreamStation 2 CPAP Advanced inclui a funcionalidade Ramp Plus, onde um utilizador pode selecionar uma pressão inicial confortável. Depois de definida, o dispositivo inicia automaticamente com a pressão Ramp Plus em todas as sessões de terapia futuras. O paciente já não precisa de tocar no botão Ramp (Rampa) todas as noites para iniciar na pressão pretendida. Isto significa que pode definir a pressão Ramp Plus uma vez e não será necessário reiniciá-la todas as noites. Até a opção ON (Ligar) automática está ativada para que colocar a máscara e começar a respirar seja tudo o que tem de fazer.

Como já mencionamos anteriormente, em relação à devolução do seu dispositivo DreamStation, não voltaremos a devolver os dispositivos DreamStation ao utilizador original. Reveja a Configuração do DreamStation 2 e o vídeo de utilização para obter ajuda para a sua primeira utilização.

Somente EUA: se estiver à procura de mais informações sobre como usar e familiarizar-se com o novo dispositivo, consulte www.philips.com/ds2-replacement para obter mais informações.