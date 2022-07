Informações sobre produtos de limpeza com ozono

Sabemos como é importante sentir-se confiante de que está a limpar o seu dispositivo corretamente.

Para obter informações detalhadas sobre como cuidar do seu dispositivo de substituição, consulte o Manual do utilizador do dispositivo e as Accessory Cleaning and Inspection Instructions (Instruções de limpeza e inspeção de acessórios). É importante que utilize apenas métodos de limpeza aprovados para o seu dispositivo, uma vez que métodos de limpeza não aprovados, como o ozono, podem contribuir para a degradação da espuma. Tenha em atenção que os produtos de limpeza com ozono e de luz ultravioleta (incluindo a câmara de desinfeção de luz UV da Philips) não são métodos de limpeza atualmente aprovados para os nossos dispositivos ou máscaras e não evitam a recolha atual. Consulte também a comunicação de segurança da FDA emitida a 27 de fevereiro de 2020 intitulada "Ozono e luz ultravioleta: Potenciais riscos associados à utilização de produtos com ozono e de luz ultravioleta (UV) para a limpeza de equipamentos e acessórios CPAP." Continue a ler para obter alguns pontos principais indicados no artigo: "Siga as instruções do fabricante do CPAP e as diretrizes de limpeza e substituição recomendadas para o seu equipamento CPAP e acessórios. Se não conseguir encontrar o manual do utilizador ou as instruções, ou se tiver dúvidas, contacte o fabricante do dispositivo CPAP ou do acessório. Também pode contactar o seu prestador de cuidados de saúde com quaisquer questões."

"Tenha em atenção que a FDA não avaliou a segurança e a eficácia do ozono gasoso ou dos produtos de luz ultravioleta que alegam limpar, higienizar ou desinfetar equipamentos CPAP e acessórios, em ambientes domiciliários ou de cuidados de saúde."