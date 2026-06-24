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Suporte da Philips

Minha cafeteira expresso Philips solicita a remoção de impurezas após a instalação do AquaClean

Há alguns motivos pelos quais sua cafeteira expresso Philips pede que você faça a remoção de impurezas após instalar um filtro AquaClean. Veja abaixo as possíveis soluções. Observação: É importante que, se você já estiver usando um filtro de água AquaClean, em um determinado ponto após 8 ciclos de filtro, você ainda precisará remover as impurezas de sua cafeteira.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: EP2230/12 , EP2230/15 , EP1220/12 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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