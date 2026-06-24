Minha cafeteira expresso Philips solicita a remoção de impurezas após a instalação do AquaClean
Há alguns motivos pelos quais sua cafeteira expresso Philips pede que você faça a remoção de impurezas após instalar um filtro AquaClean. Veja abaixo as possíveis soluções. Observação: É importante que, se você já estiver usando um filtro de água AquaClean, em um determinado ponto após 8 ciclos de filtro, você ainda precisará remover as impurezas de sua cafeteira.
Quando o ícone do filtro AquaClean começar a piscar na cor laranja, isso indica que você precisa substituir o filtro. Desde que a luz esteja piscando, você poderá substituir o filtro sem que, primeiramente, tenha que fazer a remoção de impurezas da cafeteira. Se você não substituir o filtro de água AquaClean, a luz laranja eventualmente se apagará. Nesse caso, você precisará fazer a remoção de impurezas da cafeteira antes de instalar um novo filtro de água. Isso acontece porque a cafeteira deve estar sem impurezas antes de começar a usar o filtro AquaClean.
Depois de instalar e ativar o filtro AquaClean, a luz AquaClean ficará azul para confirmar que o filtro de água está ativo.
Se a luz do não estiver azul, significa que o filtro não está ativo e será necessário instalá-lo e ativá-lo. Para fazer isso, siga as etapas abaixo ou assista ao nosso vídeo:
1. Agite-o por cerca de 5 segundos. 2. Mergulhe o filtro de cabeça para baixo em uma jarra com água fria, agite-o/pressione-o um pouco e espere até que não haja mais bolhas de ar saindo dele. 3. Agora, o filtro está pronto para uso e pode ser inserido no reservatório de água 4. Ligue a cafeteira. 5. Insira o filtro verticalmente na conexão de filtro do reservatório de água. Empurre-o até o ponto mais baixo possível 6. Encha o reservatório com água fresca até o nível máximo e recoloque-o na cafeteira 7. Mantenha o ícone do filtro AquaClean pressionado por 3 segundos até que as luzes comecem a piscar 8. Coloque uma tigela sob o bico de água quente e pressione Iniciar. A cafeteira dispensará um pouco de água quente 9. Em seguida, a luz do filtro AquaClean ficará azul, o que indica que o filtro de água AquaClean está ativado.
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As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:EP2230/12 , EP2230/15 , EP1220/12 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›