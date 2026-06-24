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Suporte da Philips

Meu Philips SpeedPro (Max) não desliza bem nos tapetes

Se o seu aspirador de pó Philips SpeedPro (Max) não desliza facilmente nos tapetes, leia a seguir o que você pode fazer para resolver o problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC3133/01 , XC2011/01 .

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