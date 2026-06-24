Meu Philips SpeedPro (Max) não desliza bem nos tapetes

Em geral é mais difícil aspirar tapetes em determinados ângulos com o aspirador Philips SpeedPro (Max).



Se você estiver com dificuldade em aspirar seu tapete em uma direção, tente alterar direções até que você encontre o ângulo que oferece a melhor deslizamento Você também pode abaixar o ângulo do tubo para que o bocal deslize facilmente sobre o tapete.



Essas etapas não resolveram o problema? Entre em contato conosco para obter ajuda.