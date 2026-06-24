Meu Philips SpeedPro (Max) não desliza bem nos tapetes
Se o seu aspirador de pó Philips SpeedPro (Max) não desliza facilmente nos tapetes, leia a seguir o que você pode fazer para resolver o problema.
Recomendamos que você escolha o ajuste mais baixo (ajuste 1) para aspirar tapetes com o aspirador Philips SpeedPro (Max), principalmente em caso de tapetes com pelos altos.
Ajustes mais altos são muito potentes e podem produzir sucção excessiva no tapete, dificultando o deslizamento do aparelho.
Em geral é mais difícil aspirar tapetes em determinados ângulos com o aspirador Philips SpeedPro (Max).
Se você estiver com dificuldade em aspirar seu tapete em uma direção, tente alterar direções até que você encontre o ângulo que oferece a melhor deslizamento Você também pode abaixar o ângulo do tubo para que o bocal deslize facilmente sobre o tapete.
Essas etapas não resolveram o problema? Entre em contato conosco para obter ajuda.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:XC3133/01 , XC2011/01 .