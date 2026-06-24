Suporte da Philips O recipiente de sujeira do SpeedPro (Max) não abre

Caso você não consiga abrir o recipiente de armazenamento de sujeira do seu Philips SpeedPro (Max), a solução pode ser simples. Descubra aqui como solucionar isso.

As etapas para abrir o recipiente de armazenamento de sujeita não estão sendo seguidas corretamente Ao tentar abrir o recipiente de armazenamento de sujeita do seu SpeedPro (Max), siga as seguintes etapas: Pressione o botão de liberação na parte superior do SpeedPro (Max) para liberar o recipiente de armazenamento de sujeira. Retire o recipiente de armazenamento de sujeira Abra a tampa do recipiente de armazenamento de sujeira Descarte o conteúdo em uma lixeira Recoloque a tampa do recipiente de armazenamento de sujeira. Ela estará devidamente fechada quando você ouvir um clique (consulte a imagem 4) Recoloque o recipiente de armazenamento de sujeira. Ele estará devidamente posicionado quando você ouvir um clique.