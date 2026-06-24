Suporte da Philips
O recipiente de sujeira do SpeedPro (Max) não abre
Caso você não consiga abrir o recipiente de armazenamento de sujeira do seu Philips SpeedPro (Max), a solução pode ser simples. Descubra aqui como solucionar isso.
Ao tentar abrir o recipiente de armazenamento de sujeita do seu SpeedPro (Max), siga as seguintes etapas:
- Pressione o botão de liberação na parte superior do SpeedPro (Max) para liberar o recipiente de armazenamento de sujeira. Retire o recipiente de armazenamento de sujeira
- Abra a tampa do recipiente de armazenamento de sujeira
- Descarte o conteúdo em uma lixeira
- Recoloque a tampa do recipiente de armazenamento de sujeira. Ela estará devidamente fechada quando você ouvir um clique (consulte a imagem 4)
- Recoloque o recipiente de armazenamento de sujeira. Ele estará devidamente posicionado quando você ouvir um clique.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC3133/01 , XC2011/01 .