Meu barbeador Philips não está funcionando

Se você não limpar o barbeador Philips regularmente, poderão acumular-se pelos e resíduos ao redor das cabeças de corte. O acúmulo de resíduos pode reduzir o desempenho do barbeador e impedir que as cabeças de corte girem corretamente.

Consulte o vídeo abaixo para um guia geral sobre como limpar seu barbeador (embora os modelos possam variar, os mesmos princípios se aplicam a todos os barbeadores Philips. Para mais detalhes, consulte o manual do usuário. Se você não tiver mais a versão impressa do manual, ele pode ser encontrado online).

Dica: após tocar ou clicar para iniciar o vídeo, selecione o ícone de engrenagem na parte inferior do vídeo para ativar as legendas no seu idioma, se necessário.