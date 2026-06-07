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Fones de ouvido True Wireless

TAT1108WT/00

3.3
| (37) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Branco
Branco
Preto
Preto
Preto
Preto
Ouça seus áudios com nitidez
Ouça músicas e chamadas confortavelmente. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 6 mm para som envolvente e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos e suor, com grau de proteção IPX4 e um estojo de carregamento de bolso para 15 horas de ação.
Ver todos os benefícios

Ouça seus áudios com nitidez

  • Chamadas nítidas

  • Drivers com 6 mm para graves potentes

  • Design ergonômico para mais conforto

  • Resistente a respingos/suor (IPX4)

Desfrute de até 15 horas de reprodução com o estojo

Não importa o tamanho do seu dia, esses fones de ouvido não vão deixar você na mão. Conte com 5 horas de tempo de reprodução e 10 horas extras com o prático estojo de carregamento de bolso.

Drivers personalizados de 6 mm para um som fantástico que oferece graves potentes

Ouça seus sons exatamente como os originais. Esses fones de ouvido contam com um design personalizado e drivers dinâmicos de 6 mm para proporcionar a você uma verdadeira experiência sonora. A alta capacidade de potência dos drivers melhora a dinâmica e os graves para que você curtir ao máximo.

Microfone com IA para chamadas chamada nítidas

Não deixe que a poluição sonora ao seu redor interrompa você. O microfone com IA desses fone de ouvido usa um algoritmo de inteligência artificial avançado para filtrar tudo o que você não quer ouvir e garantir uma chamada nítida. Ouça a cada chamada com nitidez.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

37

Críticas

07/06/2026

Brasil

Brasil

Muito ótimo funcionamento só que perdi um fiquei só com um e a caixa pra carregar não teria onde comprar um só fiquei só com o direito 😪😪😪😪

Prós

Linha ótimas da Philips

Contras

Pra mim nem uma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2024-09-05

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2024-09-05

18/05/2026

Brasil

Brasil

Muito bom, mas as minhas borrachinhas todas se desgastaram, onde consigo comprar mais delas?

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2024-11-09

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2024-11-09

04/05/2026

Brasil

Brasil

Este produto é muito bom

Muito bom, ja caiu diversas vezes e a caixa é muito resistente.

Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2025-04-08

Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2025-04-08

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Avisos legais

  1. A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.