TAT1108BL/00
Chamadas nítidas
Drivers com 6 mm para graves potentes
Design ergonômico para mais conforto
Resistente a respingos/suor (IPX4)
Não importa o tamanho do seu dia, esses fones de ouvido não vão deixar você na mão. Conte com 5 horas de tempo de reprodução e 10 horas extras com o prático estojo de carregamento de bolso.
Ouça seus sons exatamente como os originais. Esses fones de ouvido contam com um design personalizado e drivers dinâmicos de 6 mm para proporcionar a você uma verdadeira experiência sonora. A alta capacidade de potência dos drivers melhora a dinâmica e os graves para que você curtir ao máximo.
Não deixe que a poluição sonora ao seu redor interrompa você. O microfone com IA desses fone de ouvido usa um algoritmo de inteligência artificial avançado para filtrar tudo o que você não quer ouvir e garantir uma chamada nítida. Ouça a cada chamada com nitidez.
3.3
de 5
37
Críticas
Si si
07/06/2026
Brasil
Muito ótimo funcionamento só que perdi um fiquei só com um e a caixa pra carregar não teria onde comprar um só fiquei só com o direito 😪😪😪😪
Prós
Linha ótimas da Philips
Contras
Pra mim nem uma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Fones de ouvido True Wireless
Date of Use 2024-09-05
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2024-09-05
@soninhx.xls
18/05/2026
Brasil
Muito bom, mas as minhas borrachinhas todas se desgastaram, onde consigo comprar mais delas?
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2024-11-09
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2024-11-09
Machine love
04/05/2026
Brasil
Este produto é muito bom
Muito bom, ja caiu diversas vezes e a caixa é muito resistente.
Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Fones de ouvido True Wireless
Date of Use 2025-04-08
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Date of Use 2025-04-08
A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.