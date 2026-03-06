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Descontinuado

Fone de ouvido wireless

TAKH402BL/00

Brilhe como uma estrela

Seus filhos vão arrasar com os estilosos fones de ouvido auriculares que se acendem. Esses resistentes fones de ouvido sem fio têm um volume limitado a 85 dB. Um painel de LED nos fones permite que as crianças deem brilho ao seu estilo com luzes coloridas.

Ver todos os benefícios

Brilhe como uma estrela

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Espumas auriculares macias

Tempo de reprodução de 20 horas. Sem fios, sem emaranhados

Seja em viagens ou para assistir a vídeos por uma semana, as crianças irão adorar estes fones auriculares sem fio. Com eles, o tempo de reprodução com uma única carga é de 20 horas: diversão suficiente para alguns dias ou mais.

Drivers acústicos de 32 mm. Som nítido

Projetados especialmente para proteger os jovens ouvidos, esses fones de ouvido contam com drivers acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Com isso, você tem a tranquilidade de saber que as crianças estão ouvindo música, assistindo a vídeos e reproduzindo jogos com muita segurança.

Conforto na almofada auricular e da alça. Ideal para os jovens ouvidos

As almofadas auriculares e as almofadas da alça são macias, proporcionando conforto para as crianças ao ouvir músicas ou assistir aos vídeos de seus YouTubers favoritos.

Especificações técnicas

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