Descontinuado
TAKH402PK/00
Brilhe como uma estrela
Seus filhos vão arrasar com os estilosos fones de ouvido auriculares que se acendem. Esses resistentes fones de ouvido sem fio têm um volume limitado a 85 dB. Um painel de LED nos fones permite que as crianças deem brilho ao seu estilo com luzes coloridas.
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Seja em viagens ou para assistir a vídeos por uma semana, as crianças irão adorar estes fones auriculares sem fio. Com eles, o tempo de reprodução com uma única carga é de 20 horas: diversão suficiente para alguns dias ou mais.
Projetados especialmente para proteger os jovens ouvidos, esses fones de ouvido contam com drivers acústicos de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Com isso, você tem a tranquilidade de saber que as crianças estão ouvindo música, assistindo a vídeos e reproduzindo jogos com muita segurança.
As almofadas auriculares e as almofadas da alça são macias, proporcionando conforto para as crianças ao ouvir músicas ou assistir aos vídeos de seus YouTubers favoritos.
Críticas