TAH7508BK/97
Livre imersão
Use esses fones de ouvido wireless com cancelamento de ruído enquanto trabalha ou se entretém. O cancelamento de ruído adaptativo e o ajuste sobre as orelhas mantêm você confortavelmente imerso em suas atividades. Com eles, você obterá sons envolventes e detalhados, e poderá, ainda, ativar a configuração de baixo atraso para jogos e filmes.Conheça todos os benefícios
O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao seu ambiente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Caso deseje ouvir o que está acontecendo ao seu redor, o Modo de reconhecimento permite que os sons externos voltem a ser transmitidos. O Reconhecimento rápido melhora as vozes para que você possa conversar sem precisar retirar os fones.
Os suportes arredondados das conchas auriculares e a estrutura elegante conferem a esses fones de ouvido over-ear um estilo marcante. As almofadas, feitas de espuma viscoelástica, garantem conforto durante longos períodos de uso, e as conchas podem ser dobradas e giradas para facilitar o armazenamento no bolso ou na bolsa.
Curta um som pleno graças aos drivers de 40 mm e um bom isolamento passivo de ruído proporcionado pelo design over-ear. Para sentir toda a potência das suas linhas de baixo favoritas sem precisar aumentar o volume, basta ativar o Grave dinâmico pelo botão multifuncional ou pelo aplicativo dos fones de ouvido Philips.
Curta mais de um dia de som, mesmo com o cancelamento de ruído ativado. Uma carga completa leva apenas 2 horas com um USB-C, e uma carga rápida de 15 minutos garante mais 3 horas de uso. Você também pode usar um cabo USB-C para conectar a qualquer dispositivo inteligente com porta USB-C.
Sua voz será reproduzida com nitidez durante chamadas. Um microfone dedicado capta o som da sua voz enquanto um algoritmo de redução de ruídos silencia parcialmente os ruídos de fundo provenientes do ambiente ao redor.
A conectividade Bluetooth avançada torna a conexão mais estável e garante transmissões contínuas. Além disso, você pode conectar dois dispositivos (iOS ou Android) via Bluetooth ao mesmo tempo. Ouça sua playlist ou seu podcast preferido sem interrupções e sem ruídos irritantes no som.
Já se esqueceu de desligar os fones? Defina um timer no app para que eles se desliguem automaticamente. Também é possível gerenciar os dispositivos conectados ou desativar o cancelamento de ruído adaptativo, para controlar os níveis manualmente. Além disso, há diversos estilos de som pré-configurados: o modo Voz, por exemplo, é perfeito para podcasts!
De músicas a podcasts, esses fones wireless melhoram os sons que você ama ao máximo! Curta um som suave e nítido com graves profundos graças aos drivers grandes, ajustados para a assinatura de som da Philips.
Som
Conectividade
Embalagem externa
Conforto
Lig/Desl
Dimensões da embalagem
Dimensões do produto
Acessórios
Design
Telecomunicações
Recursos de ANC
Assistente de voz
