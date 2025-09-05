Até 60 horas de reprodução (45 com o cancelamento de ruído ativado)

Curta mais de um dia de som, mesmo com o cancelamento de ruído ativado. Uma carga completa leva apenas 2 horas com um USB-C, e uma carga rápida de 15 minutos garante mais 3 horas de uso. Você também pode usar um cabo USB-C para conectar a qualquer dispositivo inteligente com porta USB-C.