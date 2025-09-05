Termos de pesquisa

    Use esses fones de ouvido wireless com cancelamento de ruído enquanto trabalha ou se entretém. O cancelamento de ruído adaptativo e o ajuste sobre as orelhas mantêm você confortavelmente imerso em suas atividades. Com eles, você obterá sons envolventes e detalhados, e poderá, ainda, ativar a configuração de baixo atraso para jogos e filmes.

    • Cancelamento de ruído Pro
    • Fones de ouvido "over-ear" leves
    • Som natural. Graves dinâmicos.
    • Até 60 horas de tempo de reprodução

    Uma imersão com o Cancelamento de ruído Pro

    O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao seu ambiente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Caso deseje ouvir o que está acontecendo ao seu redor, o Modo de reconhecimento permite que os sons externos voltem a ser transmitidos. O Reconhecimento rápido melhora as vozes para que você possa conversar sem precisar retirar os fones.

    Leves, confortáveis e dobráveis, além de estilosos!

    Os suportes arredondados das conchas auriculares e a estrutura elegante conferem a esses fones de ouvido over-ear um estilo marcante. As almofadas, feitas de espuma viscoelástica, garantem conforto durante longos períodos de uso, e as conchas podem ser dobradas e giradas para facilitar o armazenamento no bolso ou na bolsa.

    Curta um som de alta qualidade, mesmo com o volume baixo, com os graves dinâmicos

    Curta um som pleno graças aos drivers de 40 mm e um bom isolamento passivo de ruído proporcionado pelo design over-ear. Para sentir toda a potência das suas linhas de baixo favoritas sem precisar aumentar o volume, basta ativar o Grave dinâmico pelo botão multifuncional ou pelo aplicativo dos fones de ouvido Philips.

    Até 60 horas de reprodução (45 com o cancelamento de ruído ativado)

    Curta mais de um dia de som, mesmo com o cancelamento de ruído ativado. Uma carga completa leva apenas 2 horas com um USB-C, e uma carga rápida de 15 minutos garante mais 3 horas de uso. Você também pode usar um cabo USB-C para conectar a qualquer dispositivo inteligente com porta USB-C.

    Chamadas claras. Tudo que você disser será ouvido

    Sua voz será reproduzida com nitidez durante chamadas. Um microfone dedicado capta o som da sua voz enquanto um algoritmo de redução de ruídos silencia parcialmente os ruídos de fundo provenientes do ambiente ao redor.

    Conexão Bluetooth multiponto estável

    A conectividade Bluetooth avançada torna a conexão mais estável e garante transmissões contínuas. Além disso, você pode conectar dois dispositivos (iOS ou Android) via Bluetooth ao mesmo tempo. Ouça sua playlist ou seu podcast preferido sem interrupções e sem ruídos irritantes no som.

    Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Personalize configurações e controles

    Já se esqueceu de desligar os fones? Defina um timer no app para que eles se desliguem automaticamente. Também é possível gerenciar os dispositivos conectados ou desativar o cancelamento de ruído adaptativo, para controlar os níveis manualmente. Além disso, há diversos estilos de som pré-configurados: o modo Voz, por exemplo, é perfeito para podcasts!

    Som natural, suave e nítido, característico da Philips

    De músicas a podcasts, esses fones wireless melhoram os sons que você ama ao máximo! Curta um som suave e nítido com graves profundos graças aos drivers grandes, ajustados para a assinatura de som da Philips.

    Especificações técnicas

    • Som

      Sistema acústico
      Fechado
      Intervalo de frequência
      De 7 a 40.000 Hz
      Impedância
      32 Ohm
      Sensibilidade
      96 dB (1 kHz)
      Diâmetro da caixa de som
      40  mm
      Entrada de energia máxima
      30  mW
      Tipo de driver:
      Dinâmico
      Áudio de alta resolução
      Sim

    • Conectividade

      Versão do Bluetooth
      5,2
      Perfis Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Alcance máximo
      Até 10  m
      Conexão multipontos
      Sim
      Codec suportado
      SBC
      Entrada para fone de ouvido
      3.5  mm

    • Embalagem externa

      Comprimento
      21.6  cm
      Número de embalagens para o cliente
      3
      Largura
      21  cm
      Peso bruto
      1.742  kg
      Altura
      26.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 14021 6
      Peso líquido
      1.12  kg
      Peso da embalagem
      0.622  kg

    • Conforto

      Desligamento automático
      Sim
      Controle de volume
      Sim
      Suporte do aplicativo Philips Headphones
      Sim
      Atualizações de firmware possíveis
      Sim
      Tipo de controles
      Botão

    • Lig/Desl

      Quantidade de bateria
      1 unidade
      Tempo de conversa
      35 horas
      Tempo de carregamento
      2  hora(s)
      Tempo de reprodução de músicas (ANC ativado)
      45  hora(s)
      Tempo de reprodução de músicas (ANC desativado)
      60  hora(s)
      Tempo de carregamento rápido
      15 mins for 3 hrs
      Peso da bateria (total)
      12.4  g
      Capacidade da bateria (fones de ouvido)
      600  mAh
      Tipo de bateria (fones de ouvido)
      Polímero de lítio (integrado)

    • Dimensões da embalagem

      Altura
      25.5  cm
      Tipo da embalagem
      Papelão
      Tipo de colocação em prateleiras
      Pendurado
      Largura
      19.45  cm
      Profundidade
      6.2  cm
      Número de produtos inclusos
      1
      EAN
      48 95229 14021 9
      Peso bruto
      0.5  kg
      Peso líquido
      0.303  kg
      Peso da embalagem
      0.197  kg

    • Dimensões do produto

      Altura
      21  cm
      Largura
      18.7  cm
      Profundidade
      5  cm
      Peso
      0.271  kg

    • Acessórios

      Cabo de áudio
      Cabo estéreo de 3,5 mm, C=1,2 m
      Guia de início rápido
      Sim
      Cabo de carregamento
      Cabo USB-C, 500 mm

    • Design

      Cor
      Preto
      Modo de utilização
      Alça
      Design dobrável
      Dobra plana/compacta
      Material de acoplamento auricular
      Tecido
      Encaixe auricular
      Supra-auricular
      Tipo de fone de ouvido
      Totalmente fechado

    • Telecomunicações

      Microfone para chamada
      1 mic

    • Recursos de ANC

      Tecnologia ANC
      Híbrida
      Modo de reconhecimento
      Sim
      Microfone para ANC
      4 microfones
      ANC (cancelamento de ruído ativo)
      Sim

    • Assistente de voz

      Compatível com assistente de voz
      • Siri - Apple
      • Assistente do Google
      Ativação do assistente de voz
      Pressione o botão ANC
      Suporte ao assistente de voz
      Sim

