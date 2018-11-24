Descontinuado
SHQ1400LF/00
Disponível em
O melhor para uso em áreas externas
Lavável
À prova de água e suor
Fone de ouvido
Personalize o ajuste. Escolha entre gancho para orelha, estabilizadores ou earbud para manter os fones de ouvido bem encaixados e para que você possa continuar se movimentando.
Curta um som de qualidade que não bloqueia o mundo em sua volta. O design de acústica aberta permite a entrada de som, de modo que você possa ficar atento ao ambiente ao seu redor e permanecer mais seguro ao se exercitar ao ar livre.
Projetado para oferecer durabilidade e resistência. O cabo com revestimento em Kevlar é protegido contra desgaste e quebra, suportando treinos extremos.
2.3
de 5
12
Críticas
Edinho94
24/11/2018
Brasil
Fone bom, resiste a suor.
O fone é bom, porém deve ser usado em um MP3 Player, DAC player ou Aparelho pre-amplificado. Assim terá um som forte, graves encorpados. Usei no Ruizu X18, que tem 2x20mW @16ohm
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alinenurse
15/10/2017
Brasil
Produto Excelente
PORÉM A BORRACHINHA INTERMEDIÁRIA QUE ENCAIXA NA CURVA INTERNA DA ORELHA SAI FACILMENTE APÓS A ATIVIDADE FÍSICA E VÁRIAS VEZES AO RETIRAR O FONE DA ORELHA, A MESMA SAIU DO FONE E POR VÁRIAS VEZES QUASE A PERDI... E DEPOIS DE MUITAS E MUITAS DESSAS ACABEI PERDENDO UMA BORRACHINHA, ENTÃO AGORA EU GOSTARIA DE SABER SE VOCÊS DISPONIBILIZAM ESTE ACESSÓRIO DO FONE? AHHHH TAMBÉM TENTEI REGISTRAR O PRODUTO NESTE SITE E É IMPOSSÍVEL. TENHO NOTA DO PRODUTO, COMPRADO EM 19/03/2017. AGUARDO UMA RESPOSTA. PRECISO DA BORRACHINHA INTERMEDIÁRIO, POR FAVOOOOOORRRRRR
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JohnnyBl4de
17/08/2017
Brasil
Simplesmente excelente!
O fone é maravilhoso, ele é tão leve e confortável que eu sinto como se não tivesse nada em meus ouvidos, além disso a potencia e qualidade sonora é muito boa.
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