Vou tentar ser bem objetivo: - A qualidade do som é muito ruim, tanto em potencia de volume como em equalização do som, até mesmo comparando com os fones de fabrica que acompanham os celulares hoje em dia. Esse aspecto é, de longe, o maior problema. - Trocar os encaixes não é fácil. Cada vez que eu troco, acaba ficando de um jeito diferente. E no fim das contas, eles não são ergonômicos. O fone em si é grande e todo redondo, não encaixa bem no ouvido. Com tanto produto sendo lançado com foco na simplicidade de uso, é surpreendente algo deste tipo chegar ao mercado. - O plug para ligar no aparelho de som tem um encaixe ruim. Por diversas vezes o plug se desencaixou do meu celular, fazendo o som parar de tocar. Isto nao ocorreu com nenhum outro fone de ouvido que eu tenha usado. Ai eu tenho que desviar o foco da atividade que estou praticando para entender porque é que a musica parou. Pode até ser que ele seja durável (só irei conseguir avaliar isto daqui uns 4 meses que costumar ser o tempo que meus fones geralmente duram). Mas estes pontos negativos, no momento, me deixam mais propenso a adquirir outro fone de ouvido de outra marca do que esperar esse quebrar. Resumindo, parece que o pessoal que desenhou esse produto nunca testou ele em campo. Tem vários problemas de concepção. Se tivessem feito isto, teriam voltado para a prancheta para rever o péssimo produto que construíram. Eu esperava algo muito melhor da Philips. Parece que comprei um fone de ouvido de feira de rua a um preço de produto da Philips.