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Descontinuado

ActionFitFones de ouvido esportivos

SHQ1400BL/00

2.3
| (12) Críticas

Disponível em

Amarelo-limão
Amarelo-limão
Amarelo-limão e branco
Amarelo-limão e branco
Azul
Azul
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Os fones de ouvido esportivos Actionfit RunWild Philips ajudam você a atingir um novo recorde. Leve e à prova d'água com encaixe personalizado. Os drivers potentes proporcionam grave profundo para que você continue se movimentando.
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Fones de ouvido esportivos com encaixe personalizado

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  • O melhor para uso em áreas externas

  • Lavável

  • À prova de água e suor

  • Intra auricular

Personalize o ajuste com os estilos: gancho para orelha, estabilizador ou intra auricular earbud

Personalize o ajuste com os estilos: gancho para orelha, estabilizador ou intra auricular earbud

Personalize o ajuste. Escolha entre gancho para orelha, estabilizadores ou earbud para manter os fones de ouvido bem encaixados e para que você possa continuar se movimentando.

A acústica aberta permite a entrada de som para melhor reconhecimento e segurança

A acústica aberta permite a entrada de som para melhor reconhecimento e segurança

Curta um som de qualidade que não bloqueia o mundo em sua volta. O design de acústica aberta permite a entrada de som, de modo que você possa ficar atento ao ambiente ao seu redor e permanecer mais seguro ao se exercitar ao ar livre.

Cabo Kevlar® reforçado para excelente durabilidade

Cabo Kevlar® reforçado para excelente durabilidade

Projetado para oferecer durabilidade e resistência. O cabo com revestimento em Kevlar é protegido contra desgaste e quebra, suportando treinos extremos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

12

Críticas

3

24/11/2018

Brasil

Brasil

Fone bom, resiste a suor.

O fone é bom, porém deve ser usado em um MP3 Player, DAC player ou Aparelho pre-amplificado. Assim terá um som forte, graves encorpados. Usei no Ruizu X18, que tem 2x20mW @16ohm

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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400BL Fones de ouvido esportivos

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15/10/2017

Brasil

Brasil

Produto Excelente

PORÉM A BORRACHINHA INTERMEDIÁRIA QUE ENCAIXA NA CURVA INTERNA DA ORELHA SAI FACILMENTE APÓS A ATIVIDADE FÍSICA E VÁRIAS VEZES AO RETIRAR O FONE DA ORELHA, A MESMA SAIU DO FONE E POR VÁRIAS VEZES QUASE A PERDI... E DEPOIS DE MUITAS E MUITAS DESSAS ACABEI PERDENDO UMA BORRACHINHA, ENTÃO AGORA EU GOSTARIA DE SABER SE VOCÊS DISPONIBILIZAM ESTE ACESSÓRIO DO FONE? AHHHH TAMBÉM TENTEI REGISTRAR O PRODUTO NESTE SITE E É IMPOSSÍVEL. TENHO NOTA DO PRODUTO, COMPRADO EM 19/03/2017. AGUARDO UMA RESPOSTA. PRECISO DA BORRACHINHA INTERMEDIÁRIO, POR FAVOOOOOORRRRRR

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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400LF Fones de ouvido esportivos

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17/08/2017

Brasil

Brasil

Simplesmente excelente!

O fone é maravilhoso, ele é tão leve e confortável que eu sinto como se não tivesse nada em meus ouvidos, além disso a potencia e qualidade sonora é muito boa.

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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ1400CL Fones de ouvido esportivos

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