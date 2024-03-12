Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Fones de ouvido
Todas as séries
ActionFit Fones de ouvido esportivos
Descontinuado
Suporte
SHQ1400LF/00
Disponível em
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
Folheto comercial localizado
Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto
Garantia
Nossas políticas de garantia do produto
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar