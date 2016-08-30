Descontinuado
SHE8105RD/00
Graves nítidos e profundos o tempo todo
Os fones de ouvido intra-auriculares Philips SHE8105 ostentam drivers de alta qualidade para reproduzir graves extremamente profundos e um acondicionamento em alumínio resistente para nitidez sonora. Os tubos sonoros ovais garantem conforto ergonômico, e o controle remoto integrado permite alternar facilmente entre músicas e chamadas.
Traseira semifechada/drivers de 8,6mm
Intra-auriculares
Seus fones de ouvido intra-auriculares são desenvolvidos com precisão para encaixar em qualquer ouvido. Seu tubo sonoro oval ergonômico e sua arquitetura curva garantem um encaixe otimizado, seguro e confortável sempre.
Esse conector flexível, durável e macio entre os fones de ouvido e o cabo ajuda a protegê-los contra possíveis danos decorrentes da dobragem frequente.
O microfone integrado permite alternar facilmente entre a reprodução de músicas e o recebimento de chamadas telefônicas: mantenha-se sempre conectado com facilidade.
2.4
de 5
7
Críticas
Brutus99
30/08/2016
Brasil
Produto simplesmente excelente.
Design lindo, com a possibilidade de escolha de cores. Som perfeito, sem distorção nenhuma e com graves fortes. Além disso, é muito confortável no ouvido. Recomendo!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE8105BL Fones de ouvido intra-auriculares com microfone
Sim, eu recomendo este produto
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Andremn
28/07/2016
Brasil
Feito para voz e rádio.
Para ouvir rádio e gravações de voz ele é excelente. O som é muito cristalino. Não recomendo para ouvir determinados tipos de musica como rock e dance. Gostei do acabamento.
Esta avaliação foi feita para SHE8105BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone
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AveiroA
07/10/2016
Brasil
Bom desempenho mas muito frágil
Graves bem definidos e som com razoável volume. O problema principal é a fragilidade do material utilizado no cabo. Em menos de 1 mês e após 5 utilizações casa/trabalho e trabalho/casa já ocorre mal contato entre a junção do cabo e plug P2, impedindo sua utilização.
Esta avaliação foi feita para SHE8105BL Fones de ouvido intra-auriculares com microfone
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