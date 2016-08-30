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Descontinuado

Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

SHE8105BK/00

2.4

| (7) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Prata
Prata
Preto
Preto
Vermelho
Vermelho

Graves nítidos e profundos o tempo todo

Os fones de ouvido intra-auriculares Philips SHE8105 ostentam drivers de alta qualidade para reproduzir graves extremamente profundos e um acondicionamento em alumínio resistente para nitidez sonora. Os tubos sonoros ovais garantem conforto ergonômico, e o controle remoto integrado permite alternar facilmente entre músicas e chamadas.

Ver todos os benefícios

com acondicionamento em metal sólido

Graves nítidos e profundos o tempo todo

  • Traseira semifechada/drivers de 8,6mm

  • Intra-auriculares

Protetores de silicone em três opções de tamanhos para encaixe personalizado

Protetores de silicone em três opções de tamanhos para encaixe personalizado

Seus fones de ouvido intra-auriculares vêm com três opções de protetores, de pequenos a grandes, para que você possa escolher o encaixe perfeito para seus ouvidos.

Drivers de 8,6mm refabricados para graves profundos de rápida resposta

Drivers de 8,6mm refabricados para graves profundos de rápida resposta

Incluindo controle remoto integrado com microfone para músicas e chamadas

Incluindo controle remoto integrado com microfone para músicas e chamadas

O microfone integrado permite alternar facilmente entre a reprodução de músicas e o recebimento de chamadas telefônicas: mantenha-se sempre conectado com facilidade.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.4

de 5

7

Críticas

30/08/2016

Brasil

Brasil

Produto simplesmente excelente.

Design lindo, com a possibilidade de escolha de cores. Som perfeito, sem distorção nenhuma e com graves fortes. Além disso, é muito confortável no ouvido. Recomendo!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE8105BL Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

Sim, eu recomendo este produto

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28/07/2016

Brasil

Brasil

Feito para voz e rádio.

Para ouvir rádio e gravações de voz ele é excelente. O som é muito cristalino. Não recomendo para ouvir determinados tipos de musica como rock e dance. Gostei do acabamento.

Esta avaliação foi feita para SHE8105BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

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07/10/2016

Brasil

Brasil

Bom desempenho mas muito frágil

Graves bem definidos e som com razoável volume. O problema principal é a fragilidade do material utilizado no cabo. Em menos de 1 mês e após 5 utilizações casa/trabalho e trabalho/casa já ocorre mal contato entre a junção do cabo e plug P2, impedindo sua utilização.

Esta avaliação foi feita para SHE8105BL Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

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