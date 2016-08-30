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Descontinuado

Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

SHE8105BL/00

2.4

| (7) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Prata
Prata
Preto
Preto
Vermelho
Vermelho

Graves nítidos e profundos o tempo todo

Os fones de ouvido intra-auriculares Philips SHE8105 ostentam drivers de alta qualidade para reproduzir graves extremamente profundos e um acondicionamento em alumínio resistente para nitidez sonora. Os tubos sonoros ovais garantem conforto ergonômico, e o controle remoto integrado permite alternar facilmente entre músicas e chamadas.

Ver todos os benefícios

com acondicionamento em metal sólido

Graves nítidos e profundos o tempo todo

  • Traseira semifechada/drivers de 8,6mm

  • Intra-auriculares

Protetores de silicone em três opções de tamanhos para encaixe personalizado

Protetores de silicone em três opções de tamanhos para encaixe personalizado

Seus fones de ouvido intra-auriculares vêm com três opções de protetores, de pequenos a grandes, para que você possa escolher o encaixe perfeito para seus ouvidos.

O sistema antienrolamento mantém os cabos juntos de modo organizado

O sistema antienrolamento mantém os cabos juntos de modo organizado

O controle deslizante antienrolamento ajuda a manter juntos os cabos dos dois fones de ouvido de modo organizado: basta deslizá-los. Chega de complicação com emaranhados ou nós!

Incluindo controle remoto integrado com microfone para músicas e chamadas

Incluindo controle remoto integrado com microfone para músicas e chamadas

O microfone integrado permite alternar facilmente entre a reprodução de músicas e o recebimento de chamadas telefônicas: mantenha-se sempre conectado com facilidade.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.4

de 5

7

Críticas

30/08/2016

Brasil

Brasil

Produto simplesmente excelente.

Design lindo, com a possibilidade de escolha de cores. Som perfeito, sem distorção nenhuma e com graves fortes. Além disso, é muito confortável no ouvido. Recomendo!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE8105BL Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE8105BL Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

28/07/2016

Brasil

Brasil

Feito para voz e rádio.

Para ouvir rádio e gravações de voz ele é excelente. O som é muito cristalino. Não recomendo para ouvir determinados tipos de musica como rock e dance. Gostei do acabamento.

Esta avaliação foi feita para SHE8105BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

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07/10/2016

Brasil

Brasil

Bom desempenho mas muito frágil

Graves bem definidos e som com razoável volume. O problema principal é a fragilidade do material utilizado no cabo. Em menos de 1 mês e após 5 utilizações casa/trabalho e trabalho/casa já ocorre mal contato entre a junção do cabo e plug P2, impedindo sua utilização.

Esta avaliação foi feita para SHE8105BL Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

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