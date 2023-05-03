Descontinuado
SHE3010PH/00
Traseira aberta/drivers de 14,8mm
Fone de ouvido
Uma peça macia e flexível protege a conexão por cabo contra danos que podem ocorrer devido a dobras repetitivas.
O fone de ouvido emborrachado transparente se molda ao formato da orelha para garantir uma reprodução confortável.
Os grandes drivers dos alto-falantes de 14,8mm dentro dos fones de ouvido reproduzem som de alta qualidade.
4.6
de 5
12
Críticas
91%
recomendam este produto
skywrd
03/05/2023
Brasil
lindo e ótimo
tive ele em 2017, alem de ter cores maravilhosas o som tb agrada bastante, venho procurado achar o de cor sky blue mas ta esgotado em toda loja online 😭, espero que um dia eu tenha a sorte de conseguir novamente
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3010TL Fones de ouvido
Data de uso 2021-05-03
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3010TL Fones de ouvido
Data de uso 2021-05-03
Foneazul
29/01/2020
Brasil
Preciso fazer um estoque desse fone
É o melhor fone que já tive na vida!! Só as borrachinhas que racham facil, entao poderia vir com mais e só por isso busco outro. Estou com ele faz 2 anos e continua funcionando perfeitamente!!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3010TL Fones de ouvido
Data de uso 2019-01-29
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3010TL Fones de ouvido
Data de uso 2019-01-29
Mceciliabj
13/01/2020
Brasil
Melhor fone de ouvido que já tive!
Esse foi o único fone que comprei e durou mais de 1 ano!! Aliás ele ainda funciona, se a borrachinha dele não tivesse caído, talvez estaria com ele ainda e agora não encontro mais para comprar, voltem a fabricar e vender, por favor!!
Prós
Áudio, volume, comprimento, encaixe no ouvido muito bons!
Contras
Borrachinha descola com facilidade, comigo ocorreu enquanto o limpava
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3010PP Fones de ouvido
Data de uso 2019-07-13
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3010PP Fones de ouvido
Data de uso 2019-07-13