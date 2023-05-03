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Descontinuado

Fones de ouvido

SHE3010WT/00

4.6
| (12) Críticas | 91% recomendam este produto

Disponível em

Azul
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Azulado
Azulado
Rosa
Rosa
Roxo
Roxo
Graves extras
Os fones de ouvido Philips SHE3010 com espumas macias garantem um encaixe suave e confortável. Disponíveis em cores atrativas e vibrantes para combinar com seu estilo.
Ver todos os benefícios

Estrutura macia para encaixe confortável

Graves extras

  • Traseira aberta/drivers de 14,8mm

  • Fone de ouvido

Design Flexi-Grip para durabilidade

Uma peça macia e flexível protege a conexão por cabo contra danos que podem ocorrer devido a dobras repetitivas.

Os ímãs de neodímio aumentam o desempenho e a sensibilidade dos graves

O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e maior qualidade global de som.

Estrutura macia que garante um encaixe confortável

O fone de ouvido emborrachado transparente se molda ao formato da orelha para garantir uma reprodução confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.6

de 5

12

Críticas

91%

recomendam este produto

3
1

03/05/2023

Brasil

Brasil

lindo e ótimo

tive ele em 2017, alem de ter cores maravilhosas o som tb agrada bastante, venho procurado achar o de cor sky blue mas ta esgotado em toda loja online 😭, espero que um dia eu tenha a sorte de conseguir novamente

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29/01/2020

Brasil

Brasil

Preciso fazer um estoque desse fone

É o melhor fone que já tive na vida!! Só as borrachinhas que racham facil, entao poderia vir com mais e só por isso busco outro. Estou com ele faz 2 anos e continua funcionando perfeitamente!!

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13/01/2020

Brasil

Brasil

Melhor fone de ouvido que já tive!

Esse foi o único fone que comprei e durou mais de 1 ano!! Aliás ele ainda funciona, se a borrachinha dele não tivesse caído, talvez estaria com ele ainda e agora não encontro mais para comprar, voltem a fabricar e vender, por favor!!

Prós

Áudio, volume, comprimento, encaixe no ouvido muito bons!

Contras

Borrachinha descola com facilidade, comigo ocorreu enquanto o limpava

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