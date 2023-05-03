Descontinuado
SHE3010WT/00
Traseira aberta/drivers de 14,8mm
Fone de ouvido
Uma peça macia e flexível protege a conexão por cabo contra danos que podem ocorrer devido a dobras repetitivas.
O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e maior qualidade global de som.
O fone de ouvido emborrachado transparente se molda ao formato da orelha para garantir uma reprodução confortável.
4.6
de 5
12
Críticas
91%
recomendam este produto
skywrd
03/05/2023
Brasil
lindo e ótimo
tive ele em 2017, alem de ter cores maravilhosas o som tb agrada bastante, venho procurado achar o de cor sky blue mas ta esgotado em toda loja online 😭, espero que um dia eu tenha a sorte de conseguir novamente
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Foneazul
29/01/2020
Brasil
Preciso fazer um estoque desse fone
É o melhor fone que já tive na vida!! Só as borrachinhas que racham facil, entao poderia vir com mais e só por isso busco outro. Estou com ele faz 2 anos e continua funcionando perfeitamente!!
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Mceciliabj
13/01/2020
Brasil
Melhor fone de ouvido que já tive!
Esse foi o único fone que comprei e durou mais de 1 ano!! Aliás ele ainda funciona, se a borrachinha dele não tivesse caído, talvez estaria com ele ainda e agora não encontro mais para comprar, voltem a fabricar e vender, por favor!!
Prós
Áudio, volume, comprimento, encaixe no ouvido muito bons!
Contras
Borrachinha descola com facilidade, comigo ocorreu enquanto o limpava
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