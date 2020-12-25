SCY962/02
Acompanha o ritmo individual do bebê
O bico Pétala só libera leite quando o bebê bebe ativamente. Os bebês podem beber em seu próprio ritmo, como no seio. Ficou muito fácil combinar amamentação e mamadeira. Encontrar o bico certo é importante. Veja mais informações abaixo.Conheça todos os benefícios
O bico Ritmo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê o está tomando. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.
O bico largo, macio e flexível foi projetado para imitar o formato e a sensação de um seio, ajudando o bebê a pegar e beber confortavelmente.
Todos nós aprendemos no nosso próprio ritmo. A sucção é uma habilidade e alguns bebês a desenvolvem mais rápido do que outros. É por isso que, antes de avançar para os bicos Ritmo Individual, o mais adequado para alguns bebês seja usar o bico "Primeiro Fluxo" (bico 0). Se o bebê levar mais de 20 minutos para beber 50 ml usando os bicos Ritmo Individual, mude para o bico "Primeiro Fluxo". Experimente um bico Ritmo Individual com uma taxa de fluxo mais alta se o bebê estiver brincando com o bico em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades alimentares persistirem, consulte um profissional de saúde.
A válvula anticólica é projetada para manter o ar longe da barriga do bebê durante a alimentação, ajudando na redução de cólicas e desconforto.
A abertura do bico foi projetada para liberar o leite somente quando o bebê está se alimentando. Assim, você pode evitar a perda de leite em casa ou em qualquer lugar.
Cada bebê se alimenta de forma diferente e se desenvolve no seu próprio ritmo. Desenvolvemos uma gama de opções de fluxo para que você possa encontrar a ideal para o seu bebê e personalizar a sua mamadeira. Todos os bicos Ritmo Individual são feitos de silicone macio.
Mudamos para um sistema de navegação de fluxo baseado no ritmo. Comece com o bico que vem com a mamadeira. Experimente um fluxo mais baixo se o leite estiver vazando da boca do bebê ou se ele estiver dando goles muito grandes. Experimente um fluxo maior se o bebê estiver brincando com o bico em vez de estar bebendo, ou parecer frustrado. À medida que fazemos essa atualização, você poderá receber qualquer estilo de pacote.
Reduzimos a nossa pegada de carbono ao mudar as embalagens dos bicos para embalagens feitas 100% de papel de origem responsável. O resultado? 300 toneladas a menos de plástico por ano** e 88% menos uso de combustíveis fósseis*, minimizando o impacto no nosso planeta sempre que possível.
Nossas novas mamadeiras Ritmo Individual são diferentes das mamadeiras de fluxo livre. Assim como a amamentação, podem ser necessárias algumas tentativas para adaptação. Isso é esperado.
As mamadeiras e os bicos Pétala Philips Avent são fabricadas com materiais livres de BPA***.
