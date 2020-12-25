Termos de pesquisa

    Philips Avent Pétala Bico

    SCY962/02

    O bico Pétala só libera leite quando o bebê bebe ativamente. Os bebês podem beber em seu próprio ritmo, como no seio. Ficou muito fácil combinar amamentação e mamadeira. Encontrar o bico certo é importante. Veja mais informações abaixo.

    Philips Avent Pétala Bico

    O bico libera leite quando o bebê o está tomando

    O bico libera leite quando o bebê o está tomando

    O bico Ritmo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê o está tomando. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.

    Facilita a pega do bebê com o formato do bico

    Facilita a pega do bebê com o formato do bico

    O bico largo, macio e flexível foi projetado para imitar o formato e a sensação de um seio, ajudando o bebê a pegar e beber confortavelmente.

    Encontrar o bico certo é importante

    Encontrar o bico certo é importante

    Todos nós aprendemos no nosso próprio ritmo. A sucção é uma habilidade e alguns bebês a desenvolvem mais rápido do que outros. É por isso que, antes de avançar para os bicos Ritmo Individual, o mais adequado para alguns bebês seja usar o bico "Primeiro Fluxo" (bico 0). Se o bebê levar mais de 20 minutos para beber 50 ml usando os bicos Ritmo Individual, mude para o bico "Primeiro Fluxo". Experimente um bico Ritmo Individual com uma taxa de fluxo mais alta se o bebê estiver brincando com o bico em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades alimentares persistirem, consulte um profissional de saúde.

    Projetado para prevenir cólicas e desconforto

    Projetado para prevenir cólicas e desconforto

    A válvula anticólica é projetada para manter o ar longe da barriga do bebê durante a alimentação, ajudando na redução de cólicas e desconforto.

    O design antipingos evita derramamentos e perda de leite

    O design antipingos evita derramamentos e perda de leite

    A abertura do bico foi projetada para liberar o leite somente quando o bebê está se alimentando. Assim, você pode evitar a perda de leite em casa ou em qualquer lugar.

    Gama de fluxos disponíveis

    Gama de fluxos disponíveis

    Cada bebê se alimenta de forma diferente e se desenvolve no seu próprio ritmo. Desenvolvemos uma gama de opções de fluxo para que você possa encontrar a ideal para o seu bebê e personalizar a sua mamadeira. Todos os bicos Ritmo Individual são feitos de silicone macio.

    Os mesmos produtos, uma nova navegação

    Os mesmos produtos, uma nova navegação

    Mudamos para um sistema de navegação de fluxo baseado no ritmo. Comece com o bico que vem com a mamadeira. Experimente um fluxo mais baixo se o leite estiver vazando da boca do bebê ou se ele estiver dando goles muito grandes. Experimente um fluxo maior se o bebê estiver brincando com o bico em vez de estar bebendo, ou parecer frustrado. À medida que fazemos essa atualização, você poderá receber qualquer estilo de pacote.

    Embalagem de papel com uma pegada de carbono 80% menor*

    Embalagem de papel com uma pegada de carbono 80% menor*

    Reduzimos a nossa pegada de carbono ao mudar as embalagens dos bicos para embalagens feitas 100% de papel de origem responsável. O resultado? 300 toneladas a menos de plástico por ano** e 88% menos uso de combustíveis fósseis*, minimizando o impacto no nosso planeta sempre que possível.

    Seja paciente à medida que o bebê se ajusta

    Seja paciente à medida que o bebê se ajusta

    Nossas novas mamadeiras Ritmo Individual são diferentes das mamadeiras de fluxo livre. Assim como a amamentação, podem ser necessárias algumas tentativas para adaptação. Isso é esperado.

    Os bicos e as mamadeiras Ritmo Individual são livres de BPA***

    Os bicos e as mamadeiras Ritmo Individual são livres de BPA***

    As mamadeiras e os bicos Pétala Philips Avent são fabricadas com materiais livres de BPA***.

    Especificações técnicas

    • Material

      Bico
      • Silicone
      • Livre de BPA***

    • O que está incluído

      Bico para fluxo lento
      2 unidades

    • Funções

      Recursos do bico
      • Pega suave
      • Modelo antipingos
      • Suave e flexível
      • Válvula anticólica

