SCY670/01
Flui como um seio e ajuda a reduzir problemas de alimentação
Fornece uma alimentação calma e confortável. O bico Ritmo Individual oferece suporte ao ritmo único de se alimentar do bebê e o acessório AirFree™ foi criado para oferecer proteção extra contra cólicas, gases e refluxos. Encontrar o bico certo é importante. Veja mais abaixo.Conheça todos os benefícios
O bico largo, macio e flexível foi projetado para imitar o formato e a sensação de um seio, ajudando o bebê a pegar e beber confortavelmente.
A mamadeira ergonômica é fácil de segurar em qualquer ângulo para proporcionar o máximo de conforto durante a alimentação. Fácil de segurar para as mãos pequenas.
Todos nós aprendemos no nosso próprio ritmo. A sucção é uma habilidade e alguns bebês a desenvolvem mais rápido do que outros. É por isso que, antes de avançar para os bicos Ritmo Individual, o mais adequado para alguns bebês seja usar o bico "Primeiro Fluxo" (bico 0). Se o bebê levar mais de 20 minutos para beber 50 ml usando os bicos Ritmo Individual, mude para o bico "Primeiro Fluxo". Experimente um bico Ritmo Individual com uma taxa de fluxo mais alta se o bebê estiver brincando com o bico em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades alimentares persistirem, consulte um profissional de saúde.
Gargalo amplo que facilita a limpeza e o uso. Poucas peças para uma montagem prática e rápida, como o acessório AirFree™, que é uma peça única.
O bico Ritmo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê o está tomando. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.
O acessório AirFree™ foi projetado para oferecer uma maior proteção contra problemas de alimentação, evitando que o ar entre na barriga do bebê durante a alimentação vertical.
Cada bebê se alimenta de forma diferente e se desenvolve no seu próprio ritmo. Desenvolvemos uma gama de opções de fluxo para que você possa encontrar a ideal para o seu bebê e personalizar a sua mamadeira. Todos os bicos Ritmo Individual são feitos de silicone macio.
Mudamos para um sistema de navegação de fluxo baseado no ritmo. Comece com o bico que vem com a mamadeira. Experimente um fluxo mais baixo se o leite estiver vazando da boca do bebê ou se ele estiver dando goles muito grandes. Experimente um fluxo maior se o bebê estiver brincando com o bico em vez de estar bebendo, ou parecer frustrado. À medida que fazemos esta atualização, você poderá receber qualquer estilo de pacote.
A abertura do bico foi projetada para liberar o leite somente quando o bebê está se alimentando. Assim, você pode evitar a perda de leite em casa ou em qualquer lugar.
Combine nosso extrator de leite, mamadeira e copos, e crie o produto que funciona para você, quando você precisar.
As mamadeiras e bicos Philips Avent Pétala são fabricadas com materiais livres de BPA*.
Nossas novas mamadeiras Ritmo Individual são diferentes das mamadeiras de fluxo livre. Assim como a amamentação, podem ser necessárias algumas tentativas para adaptação. Isso é esperado.
As mamadeiras estão disponíveis em diferentes tamanhos para melhor se adequarem às necessidades do seu bebê. Escolha, entre uma variedade de opções, a mamadeira ideal para a sua criança e garanta conforto e praticidade em todas as fases.
