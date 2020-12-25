Termos de pesquisa

  • Flui como um seio e ajuda a reduzir problemas de alimentação Flui como um seio e ajuda a reduzir problemas de alimentação Flui como um seio e ajuda a reduzir problemas de alimentação

    Philips Avent Natural Response Mamadeira com acessório AirFree™

    SCY670/01

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Flui como um seio e ajuda a reduzir problemas de alimentação

    Fornece uma alimentação calma e confortável. O bico Ritmo Individual oferece suporte ao ritmo único de se alimentar do bebê e o acessório AirFree™ foi criado para oferecer proteção extra contra cólicas, gases e refluxos. Encontrar o bico certo é importante. Veja mais abaixo.

    Conheça todos os benefícios

    Philips Avent Natural Response Mamadeira com acessório AirFree™

    Produtos semelhantes

    Ver todos Mamadeiras Natural

    Flui como um seio e ajuda a reduzir problemas de alimentação

    O bico que funciona como um seio*

    • 1 mamadeira
    • 125 ml
    • Bico para fluxo baixo
    • (0-3m)
    Facilita a pega do bebê com o formato do bico

    Facilita a pega do bebê com o formato do bico

    O bico largo, macio e flexível foi projetado para imitar o formato e a sensação de um seio, ajudando o bebê a pegar e beber confortavelmente.

    Fácil de segurar mesmo para as mãos pequenas

    Fácil de segurar mesmo para as mãos pequenas

    A mamadeira ergonômica é fácil de segurar em qualquer ângulo para proporcionar o máximo de conforto durante a alimentação. Fácil de segurar para as mãos pequenas.

    Encontrar o bico certo é importante

    Encontrar o bico certo é importante

    Todos nós aprendemos no nosso próprio ritmo. A sucção é uma habilidade e alguns bebês a desenvolvem mais rápido do que outros. É por isso que, antes de avançar para os bicos Ritmo Individual, o mais adequado para alguns bebês seja usar o bico "Primeiro Fluxo" (bico 0). Se o bebê levar mais de 20 minutos para beber 50 ml usando os bicos Ritmo Individual, mude para o bico "Primeiro Fluxo". Experimente um bico Ritmo Individual com uma taxa de fluxo mais alta se o bebê estiver brincando com o bico em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades alimentares persistirem, consulte um profissional de saúde.

    Fácil de usar, fácil de limpar e fácil de montar

    Fácil de usar, fácil de limpar e fácil de montar

    Gargalo amplo que facilita a limpeza e o uso. Poucas peças para uma montagem prática e rápida, como o acessório AirFree™, que é uma peça única.

    O bico libera leite quando o bebê o está tomando

    O bico libera leite quando o bebê o está tomando

    O bico Ritmo Individual funciona de acordo com o ritmo individual de alimentação do bebê, facilitando a combinação entre amamentação e mamadeira. O bico tem uma abertura exclusiva que libera leite somente quando o bebê o está tomando. Assim, quando eles param para engolir e respirar, o fluxo de leite também é pausado.

    Projetado para reduzir problemas de alimentação

    Projetado para reduzir problemas de alimentação

    O acessório AirFree™ foi projetado para oferecer uma maior proteção contra problemas de alimentação, evitando que o ar entre na barriga do bebê durante a alimentação vertical.

    Escolha o melhor fluxo do bico para o bebê

    Escolha o melhor fluxo do bico para o bebê

    Cada bebê se alimenta de forma diferente e se desenvolve no seu próprio ritmo. Desenvolvemos uma gama de opções de fluxo para que você possa encontrar a ideal para o seu bebê e personalizar a sua mamadeira. Todos os bicos Ritmo Individual são feitos de silicone macio.

    Os mesmos produtos, uma nova navegação

    Os mesmos produtos, uma nova navegação

    Mudamos para um sistema de navegação de fluxo baseado no ritmo. Comece com o bico que vem com a mamadeira. Experimente um fluxo mais baixo se o leite estiver vazando da boca do bebê ou se ele estiver dando goles muito grandes. Experimente um fluxo maior se o bebê estiver brincando com o bico em vez de estar bebendo, ou parecer frustrado. À medida que fazemos esta atualização, você poderá receber qualquer estilo de pacote.

    O design antipingos evita derramamentos e perda de leite

    O design antipingos evita derramamentos e perda de leite

    A abertura do bico foi projetada para liberar o leite somente quando o bebê está se alimentando. Assim, você pode evitar a perda de leite em casa ou em qualquer lugar.

    Compatível com a linha Philips Avent

    Compatível com a linha Philips Avent

    Combine nosso extrator de leite, mamadeira e copos, e crie o produto que funciona para você, quando você precisar.

    Os bicos e mamadeiras Ritmo Individual são livres de BPA*

    Os bicos e mamadeiras Ritmo Individual são livres de BPA*

    As mamadeiras e bicos Philips Avent Pétala são fabricadas com materiais livres de BPA*.

    Seja paciente à medida que o bebê se ajusta

    Seja paciente à medida que o bebê se ajusta

    Nossas novas mamadeiras Ritmo Individual são diferentes das mamadeiras de fluxo livre. Assim como a amamentação, podem ser necessárias algumas tentativas para adaptação. Isso é esperado.

    Conheça as nossas linhas de mamadeiras

    Conheça as nossas linhas de mamadeiras

    As mamadeiras estão disponíveis em diferentes tamanhos para melhor se adequarem às necessidades do seu bebê. Escolha, entre uma variedade de opções, a mamadeira ideal para a sua criança e garanta conforto e praticidade em todas as fases.

    Especificações técnicas

    • Material

      Bico
      • Silicone
      • Livre de BPA

    • O que está incluído

      Acessório AirFree
      1  pcs
      Mamadeira de 125 ml
      1  pcs
      Bico para fluxo lento
      1 unidade

    • Funções

      Recursos do bico
      • Pega suave
      • Modelo antipingos
      • Suave e flexível

    Badge-D2C

    Obter suporte para este produto

    Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do usuário e informações sobre segurança e conformidade.
    Clippin

    Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

    Ir para peças e acessórios

    Acessórios

    Produtos sugeridos

    Produtos recentemente consultados

    Críticas

    Seja o primeiro a avaliar este item

    • O bico Ritmo Individual libera leite somente quando o bebê o está tomando. Os bebês podem beber, engolir e respirar em seu ritmo individual, como se estivessem sendo amamentados pela mãe.
    Registar

    Assine nossa newsletter

    Descubra

    Clube Philips

    Inscrever-se para obter
    benefícios exclusivos

    Assine nossa newsletter

    Promoções e cupons exclusivos

     

    Lançamentos de produto

    Dicas e conteúdos

    *
    Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!
    O que isso significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

    Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.