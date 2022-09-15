SCF355/07
Aquecimento rápido e uniforme
Quanto chegar a hora da próxima refeição do bebê, aqueça levemente seu leite ou alimento em 3 minutos. O aquecimento acontece gradual e continuamente para evitar pontos superaquecidos. Fácil de usar, apresenta uma configuração de descongelamento e também pode ser usado para aquecer comida de bebê.Conheça todos os benefícios
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
O aquecedor de mamadeiras aquece 150 ml de leite em apenas 3 minutos*.
O aquecedor de mamadeiras aquece de modo rápido e por igual. Ele circula o leite continuamente ao aquecer e, dessa forma, evita que ocorram pontos quentes.
O aquecedor de mamadeiras tem uma configuração prática para descongelar. É mais seguro que descongelar no micro-ondas e mais conveniente que usar água. Basta selecionar a configuração para descongelar leite congelado para o estado líquido ou papinha de bebê.
Assim como para mamadeiras, você também pode usar o aquecedor para aquecer papinhas para bebê de forma rápida e por igual.
O aquecedor de mamadeira é totalmente compatível com todos os recipientes e mamadeiras Philips Avent*. Use-o para aquecer mamadeiras e recipientes de papinhas de modo prático.
Basta rodar o botão para ligar o aquecedor de mamadeiras e selecionar a definição de aquecimento. O aquecedor de mamadeiras vem com uma tabela útil de referência de aquecimento para que você possa facilmente determinar quanto tempo o aquecimento levará.
O leite ou a papinha de bebê são aquecidos em um ritmo lento, são mantidos aquecidos na temperatura certa e estarão prontos quando você precisar.
Projetada em uma peça única. É mais fácil de limpar e você pode curtir seu pequeno ou sua pequena por mais tempo.
Especificações técnicas
Peso e dimensões
País de origem
O que está incluído
Especificações da embalagem
