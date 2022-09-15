Termos de pesquisa

    Philips Avent Aquecedor de mamadeira Aquecedor de mamadeira rápido

    SCF355/07

    Aquecimento rápido e uniforme

    Quanto chegar a hora da próxima refeição do bebê, aqueça levemente seu leite ou alimento em 3 minutos. O aquecimento acontece gradual e continuamente para evitar pontos superaquecidos. Fácil de usar, apresenta uma configuração de descongelamento e também pode ser usado para aquecer comida de bebê.

    Philips Avent Aquecedor de mamadeira Aquecedor de mamadeira rápido

    Aquecimento rápido e uniforme

    Aquece uniformemente em apenas 3 minutos

    • Aquece uniformemente, sem pontos quentes
    • Aquece rapidamente
    • Descongelamento suave
    • Função Keep Warm
    Aquece as mamadeiras em 3 minutos

    Aquece as mamadeiras em 3 minutos

    O aquecedor de mamadeiras aquece 150 ml de leite em apenas 3 minutos*.

    Aquece de modo rápido e uniforme

    Aquece de modo rápido e uniforme

    O aquecedor de mamadeiras aquece de modo rápido e por igual. Ele circula o leite continuamente ao aquecer e, dessa forma, evita que ocorram pontos quentes.

    Configuração de leve descongelamento para mamadeiras

    Configuração de leve descongelamento para mamadeiras

    O aquecedor de mamadeiras tem uma configuração prática para descongelar. É mais seguro que descongelar no micro-ondas e mais conveniente que usar água. Basta selecionar a configuração para descongelar leite congelado para o estado líquido ou papinha de bebê.

    Adequado para leite e comida para bebê

    Adequado para leite e comida para bebê

    Assim como para mamadeiras, você também pode usar o aquecedor para aquecer papinhas para bebê de forma rápida e por igual.

    Compatível com mamadeiras Philips Avent e com a maioria das marcas conhecidas

    Compatível com mamadeiras Philips Avent e com a maioria das marcas conhecidas

    O aquecedor de mamadeira é totalmente compatível com todos os recipientes e mamadeiras Philips Avent*. Use-o para aquecer mamadeiras e recipientes de papinhas de modo prático.

    Fácil de operar com um guia de aquecimento útil

    Fácil de operar com um guia de aquecimento útil

    Basta rodar o botão para ligar o aquecedor de mamadeiras e selecionar a definição de aquecimento. O aquecedor de mamadeiras vem com uma tabela útil de referência de aquecimento para que você possa facilmente determinar quanto tempo o aquecimento levará.

    Mantém o leite aquecido

    Mantém o leite aquecido

    O leite ou a papinha de bebê são aquecidos em um ritmo lento, são mantidos aquecidos na temperatura certa e estarão prontos quando você precisar.

    Feita em peça única para facilitar limpeza

    Feita em peça única para facilitar limpeza

    Projetada em uma peça única. É mais fácil de limpar e você pode curtir seu pequeno ou sua pequena por mais tempo.

    Especificações técnicas

    • Especificações técnicas

      Consumo de energia
      275  W
      Voltagem
      220 V~, 50 Hz
      Consumo de energia (modo desligado)
      <0,3 W (período em que entra automaticamente no modo desligado: <1 min)

    • Peso e dimensões

      Dimensões do produto (LxAxP)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Dimensões do pacote no varejo (LxAxP)
      175 x 185 x 160  mm

    • País de origem

      Desenvolvido no
      Europa
      Produzido no
      China

    • O que está incluído

      Aquecedor de mamadeiras
      1  pcs

    • Especificações da embalagem

      Embalagem à base de papel**
      Sim

    • Para 150 ml/5 oz de leite à temperatura de 22°C/72°F em uma mamadeira Pétala Philips 260 ml/9 oz
    • Os sacos para leite materno Philips Avent e as mamadeiras Philips Avent 60ml/2oz não podem ser utilizados nesse aquecedor de mamadeira.
    • *Durante o período de transição, você poderá receber tanto a embalagem antiga quanto a nova, ambas à base de papel
    Descubra

