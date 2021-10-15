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Descontinuado

Philips AventExtrator manual de leite

SCF330/40

4.8
| (63) Críticas | 98% recomendam este produto
Mais conforto, mais leite*
Quando você está confortável e relaxada, o leite flui com mais facilidade. Foi por isso que criamos o extrator de leite mais confortável: sente-se de modo confortável sem precisar inclinar-se para frente e deixe nossas pétalas massageadoras estimularem cuidadosamente o fluxo de leite.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Conforto clinicamente comprovado*

Mais conforto, mais leite*

  • Conforto

  • Inclui mamadeira Pétala de 120 ml

Posição relaxante, graças ao design especial

Posição relaxante, graças ao design especial

Com design exclusivo, o extrator de leite permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira, até mesmo quando você estiver sentada em posição reta. Dessa forma, você poderá sentar-se de modo mais confortável durante a extração do leite: não é necessário inclinar-se para frente para alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de modo confortável e ficar relaxada ajuda o leite a fluir com mais facilidade.

A almofada confortável estimula delicadamente o fluxo de leite

A almofada confortável estimula delicadamente o fluxo de leite

Nossas almofadas possuem uma textura aveludada que aquece a pele e garante um estímulo mais suave e confortável do fluxo de leite. A almofada perfeita foi projetada para reproduzir cuidadosamente o movimento de sucção do bebê para estimular a descida do leite.

Design compacto leve

Design compacto leve

O extrator de leite é pequeno e leve, o que significa que ele é fácil de guardar e de transportar, tornando a extração mais discreta onde quer que você vá.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

63

Críticas

98%

recomendam este produto

2
1

15/10/2021

Brasil

Brasil

Qualidade

Muito fácil de usar, não machuca e em pouco tempo de manuseio extraí uma boa quantidade de leite

Prós

Custo benefício

Contras

Não achei ainda

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

15/10/2021

Brasil

Brasil

Qualidade e conforto

Muito melhor do que imaginava. Super fácil de usar, sem dor alguma. Em poucos minutos consegui uma boa quantidade de leite.

Prós

Custo benefício

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Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

Sim, eu recomendo este produto

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03/05/2021

Brasil

Brasil

Excelente produto

Produto muito bom super confortavel na hora de extrair o leite ele é pequeno da pra carregar facilmente em uma bolsa pra qualquer lugar é facil de lavar.

Prós

Muito confortável

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF330/40 Extrator manual de leite

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. Conforto clinicamente comprovado: os testes realizados em 110 mães mostraram uma significativa preferência para a Philips Avent em comparação com um concorrente

  2. Mais conforto: 73% das 73 mamães lactantes do Reino Unido afirmaram que este extrator de leite é mais confortável que seus atuais extratores (principais marcas do mercado).

  3. Mais leite: pesquisas independentes apontam que pode ter uma ligação entre os níveis de estresse e a produção de leite. Consulte: www.philips.com/Avent

  4. Extrator de leite livre de BPA: somente partes associadas à mamadeira e às outras peças que entram em contato com o leite materno. De acordo com o da UE, 10/2011