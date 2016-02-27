Descontinuado
Extrator de leite desenvolvido para conforto
O estresse ou a pressa podem dificultar ainda mais a extração do leite. Sentir-se confortável e relaxada ajuda muito. O extrator de leite Philips Avent SCF314/02 foi desenvolvido para oferecer mais conforto durante a extração.
Inclui 2 mamadeiras de 125 ml
Além de confortável, nosso extrator de leite eletrônico é tão eficaz que foi clinicamente comprovado: ele retira uma quantidade de leite equivalente à retirada por extratores de leite eletrônicos hospitalares*
As exclusivas pétalas com massagem ativa destinam-se a estimular o fluxo de leite
Para mais praticidade, o leite materno pode ser extraído diretamente em uma das mamadeiras e/ou recipientes de armazenamento Philips Avent para geladeira ou freezer
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Tricia
27/02/2016
Brasil
Maravilhoso!!!
É eficiente e delicado. Dá para tirar o leite direto na mamadeira, fazendo menos louça para lavar.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF314/02 Twin electronic breast pump
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF314/02 Twin electronic breast pump
Meli
15/04/2013
Brasil
Recomendo, usei por 10 meses
Excelente produto, durante 10 meses me auxiliou com a amamentação do meu filho. No início (ele nasceu pre-maturo) me ajudou a estimular para ter leite. Quando comecei a trabalhar eu tirava o leite e deixava para ele, e durante algumas semanas em que precisei viajar a trabalho pude levar e tirar o leite. No final da amamentação também consegui controlar o fuxo de leite até o meu bebê finalmente parar de mamar. Foi muito bom ter o extrator e o eletrônico não dói como se pensa, pelo contrário, você controla a velocidade e a pressão. Foi bem tranquilo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF314/02 Twin electronic breast pump
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF314/02 Twin electronic breast pump
durante o uso diário, em um período de dez dias, em mães que tiveram bebês prematuros.