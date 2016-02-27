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Descontinuado

Philips AventExtrator de leite elétrico

SCF314/02

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Extrator de leite desenvolvido para conforto

O estresse ou a pressa podem dificultar ainda mais a extração do leite. Sentir-se confortável e relaxada ajuda muito. O extrator de leite Philips Avent SCF314/02 foi desenvolvido para oferecer mais conforto durante a extração.

Ver todos os benefícios

Exclusivas pétalas com massagem ativa para o máximo conforto

Extrator de leite desenvolvido para conforto

  • Inclui 2 mamadeiras de 125 ml

Confortável com resultados clinicamente comprovados*

Confortável com resultados clinicamente comprovados*

Além de confortável, nosso extrator de leite eletrônico é tão eficaz que foi clinicamente comprovado: ele retira uma quantidade de leite equivalente à retirada por extratores de leite eletrônicos hospitalares*

Cinco pétalas massageadoras patenteadas e delicadas

Cinco pétalas massageadoras patenteadas e delicadas

As exclusivas pétalas com massagem ativa destinam-se a estimular o fluxo de leite

Sistema exclusivo para fácil armazenamento do leite

Sistema exclusivo para fácil armazenamento do leite

Para mais praticidade, o leite materno pode ser extraído diretamente em uma das mamadeiras e/ou recipientes de armazenamento Philips Avent para geladeira ou freezer

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
2
1

27/02/2016

Brasil

Brasil

Maravilhoso!!!

É eficiente e delicado. Dá para tirar o leite direto na mamadeira, fazendo menos louça para lavar.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF314/02 Twin electronic breast pump

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF314/02 Twin electronic breast pump

15/04/2013

Brasil

Brasil

Recomendo, usei por 10 meses

Excelente produto, durante 10 meses me auxiliou com a amamentação do meu filho. No início (ele nasceu pre-maturo) me ajudou a estimular para ter leite. Quando comecei a trabalhar eu tirava o leite e deixava para ele, e durante algumas semanas em que precisei viajar a trabalho pude levar e tirar o leite. No final da amamentação também consegui controlar o fuxo de leite até o meu bebê finalmente parar de mamar. Foi muito bom ter o extrator e o eletrônico não dói como se pensa, pelo contrário, você controla a velocidade e a pressão. Foi bem tranquilo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF314/02 Twin electronic breast pump

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Avisos legais

  1. durante o uso diário, em um período de dez dias, em mães que tiveram bebês prematuros.