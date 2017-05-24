Descontinuado
Feito para seu conforto
O estresse e a pressa podem dificultar o fluxo de leite, além de afetar sua produção. Nosso extrator de leite Philips Avent SCF312/01 foi desenvolvido para oferecer mais conforto durante a extração.
Inclui mamadeira de 125 ml
Somente os extratores de leite eletrônicos Philips Avent dispõem de memória que aprende e mantém o seu ritmo pessoal de bombeamento para o máximo de conforto
O vácuo suave do extrator de leite Philips Avent estimula o fluxo do leite proporcionando uma extração mais confortável e eficaz para a mamãe
As exclusivas pétalas com massagem ativa destinam-se a estimular o fluxo de leite
4.2
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
Letsmart
24/05/2017
Brasil
produto seria muito bom não fosse a dificuldade de pecas
produto muito bom porém não possui reposição de pecas. a fonte eletrica queimou e não consegui comprar outra.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extrator de leite elétrico individual
Sim, eu recomendo este produto
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Dali
25/10/2013
Brasil
Eu recomendo !
Precisei voltar ao trabalho, e como fico fora só meio período não compensava tirar meu filho do peito, então não pensei duas vezes para comprar o extrator, assim meu bebê vai continuar se alimentando do meu leite enquanto estou trabalhando. Com certeza foi um ótimo investimento.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Zalinda
08/01/2013
Brasil
Perfeito!
Ótimo, se modela perfeitamente ao peito. Não machuca a mama. Foi um ótimo investimento.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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