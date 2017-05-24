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Descontinuado

Philips AventExtrator de leite elétrico individual

SCF312/01

4.2

| (5) Críticas | 100% recomendam este produto

Feito para seu conforto

O estresse e a pressa podem dificultar o fluxo de leite, além de afetar sua produção. Nosso extrator de leite Philips Avent SCF312/01 foi desenvolvido para oferecer mais conforto durante a extração.

Ver todos os benefícios

Extrator de leite super confortável com pétalas massageadoras

Feito para seu conforto

  • Inclui mamadeira de 125 ml

Mantém o ritmo pessoal

Mantém o ritmo pessoal

Somente os extratores de leite eletrônicos Philips Avent dispõem de memória que aprende e mantém o seu ritmo pessoal de bombeamento para o máximo de conforto

Conforto e eficiência

Conforto e eficiência

O vácuo suave do extrator de leite Philips Avent estimula o fluxo do leite proporcionando uma extração mais confortável e eficaz para a mamãe

Cinco pétalas massageadoras patenteadas e delicadas

Cinco pétalas massageadoras patenteadas e delicadas

As exclusivas pétalas com massagem ativa destinam-se a estimular o fluxo de leite

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.2

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

24/05/2017

Brasil

Brasil

produto seria muito bom não fosse a dificuldade de pecas

produto muito bom porém não possui reposição de pecas. a fonte eletrica queimou e não consegui comprar outra.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extrator de leite elétrico individual

Sim, eu recomendo este produto

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25/10/2013

Brasil

Brasil

Eu recomendo !

Precisei voltar ao trabalho, e como fico fora só meio período não compensava tirar meu filho do peito, então não pensei duas vezes para comprar o extrator, assim meu bebê vai continuar se alimentando do meu leite enquanto estou trabalhando. Com certeza foi um ótimo investimento.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extrator de leite elétrico individual

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08/01/2013

Brasil

Brasil

Perfeito!

Ótimo, se modela perfeitamente ao peito. Não machuca a mama. Foi um ótimo investimento.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extrator de leite elétrico individual

Sim, eu recomendo este produto

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