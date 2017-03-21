Descontinuado
Feito para seu conforto
O estresse e a pressa podem dificultar o fluxo de leite, além de afetar sua produção. O extrator de leite Philips Avent SCF310/12 foi desenvolvido para oferecer mais conforto durante a extração.
com copos para armazenar leite
As exclusivas pétalas com massagem ativa destinam-se a estimular o fluxo de leite
Compacto, o extrator manual de leite é ideal para extrair o leite de vez em quando. Pode ser usado facilmente com apenas uma mão.
4.7
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
ClaudiaGM
21/03/2017
Brasil
É prático e não machuca
Me adaptei muito bem ao extrator e foi muito útil no começo, porque com o seio machucado, você consegue regular a intensidade para não doer. Usei mais de 10 meses e foi excelente, super prático. O kit veio com algumas pecinhas extras, o que achei um cuidado da marca com o cliente.
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Esta avaliação foi feita para SCF310/12 Manual breast pump
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mesintogravida
30/09/2013
Brasil
Excelente experiência
Tinha medo de usar bombinha, mas a Avent foi uma experiência incrível. Não machucou a mama, extraía muito leite. Cheguei a tirar 650ml em uma única ordenha. Prática em todos os sentidos. Na limpeza, no uso.
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andressasharon
23/09/2013
Brasil
Prático
Fácil de limpar e montar, não machuca os seios. Foi muito útil quando minha bebê ficou na UTI e tinha de ordenhar o leite.
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De acordo com estudos clínicos, extrai um volume maior de leite em um período de 20 minutos, em comparação com uma bomba extratora de leite dupla hospitalar, usada para bombeamento sequencial em mães que tiveram bebês prematuros.