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Philips Avent Esterilizador a Vapor para Microondas
Descontinuado
Suporte
SCF271/07
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Instruções de uso
Todas (3)
Onde encontro o manual do modelo anterior do esterilizador para microondas?
Qual é a quantidade de água que preciso adicionar ao Esterilizador para Microondas II?
Quando as mães devem parar com a esterilização?
Escova para mamadeira e bico