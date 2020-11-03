Descontinuado
SCF271/07
Basta acrescentar água, inserir os itens e colocar no microondas por 2 minutos. Dois minutos a 1100-1850 W, 4 minutos a 850-1000 W, 6 minutos a 500-850 W.
Próprio para a maioria dos fornos de microondas. Prático para viagens.
4.1
de 5
13
Críticas
03/11/2020
Brasil
Produto perfeito!
Facilitou muito minha vida! É um produto super eficiente e rápido. As mamadeiras ficam esterilizadas da maneira mais fácil para o dia a dia! Amei.
Prós
Rápido e prático
Contras
não tem
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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P927896
31/08/2020
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Excelente!
[Employee of philipsglobal] Este esterilizador é muito prático e resistente, de fácil limpeza e ajuda bastante no dia a dia, ótima aquisição!
Prós
Prático e funcional
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Felipe trigêmeos
10/06/2020
Brasil
Produto prático e de fácil utilização
Produto muito bom atendeu nossas necessidades... Recomendo o produto a todos
Prós
Fácil e prático
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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