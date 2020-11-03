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  • Ultra-rápido e prático
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a Vapor para Microondas

SCF271/07

4.1
| (13) Críticas
Ultra-rápido e prático
O esterilizador para micro-ondas Philips Avent SCF271/07 é leve e compacto: ideal para esterilizar mamadeiras dentro e fora de casa. Se a tampa estiver fechada, o conteúdo permanecerá esterilizado por até 24 horas.
Ver todos os benefícios

Esteriliza seis mamadeiras em 2 minutos

Ultra-rápido e prático

Ultra-rápido, fácil de usar

Ultra-rápido, fácil de usar

Basta acrescentar água, inserir os itens e colocar no microondas por 2 minutos. Dois minutos a 1100-1850 W, 4 minutos a 850-1000 W, 6 minutos a 500-850 W.

Leve e compacto

Leve e compacto

Próprio para a maioria dos fornos de microondas. Prático para viagens.

Ideal para usar em casa ou em viagens

Ideal para usar em casa ou em viagens

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.1

de 5

13

Críticas

4
3
2

03/11/2020

Brasil

Brasil

Produto perfeito!

Facilitou muito minha vida! É um produto super eficiente e rápido. As mamadeiras ficam esterilizadas da maneira mais fácil para o dia a dia! Amei.

Prós

Rápido e prático

Contras

não tem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF271/20 Microwave Steam Sterilizer

Sim, eu recomendo este produto

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31/08/2020

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Excelente!

[Employee of philipsglobal] Este esterilizador é muito prático e resistente, de fácil limpeza e ajuda bastante no dia a dia, ótima aquisição!

Prós

Prático e funcional

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Esta avaliação foi feita para SCF271/07 Microwave Steam Sterilizer

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10/06/2020

Brasil

Brasil

Produto prático e de fácil utilização

Produto muito bom atendeu nossas necessidades... Recomendo o produto a todos

Prós

Fácil e prático

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Esta avaliação foi feita para SCF271/20 Microwave Steam Sterilizer

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