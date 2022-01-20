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Descontinuado

Philips AventBicos macios

SCF246/00

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| (2) Críticas
Bicos macios
Os bicos macios Philips Avent SCF246/11 foram desenvolvidos para gengivas delicadas e são ideais para uma fácil transição do seio ou da mamadeira para o copo. Com válvula antivazamento prática e fácil de limpar.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Produtos compatíveis
Copo Easy Sip

Copo Easy Sip

SCF553/03

Copo Easy Sip

Copo Easy Sip

SCF553/05

Bico para fácil transição para o copo

Bicos macios

  • Seis meses ou mais

Delicado para as gengivas

O bico macio é delicado para gengivas.

Válvula antivazamento patenteada

Prática e fácil de limpar

Compatível com mamadeiras e copos Philips Avent

Todas as mamadeiras e copos Philips Avent são compatíveis, excluindo as mamadeiras de vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid. Assim, você pode misturar e combinar o copo ideal às necessidades de desenvolvimento individual das crianças.

Especificações técnicas

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Críticas

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1.0

de 5

2

Críticas

5
4
3
2

20/01/2022

Brasil

Brasil

Não acha para comprar

Fazem um copo que não é barato e não disponibiliza esse bico de reposição para comprar. Meu bebê só aceita esse copo e quando o bico rasga, tenho que comprar outro copo por inteiro.

Esta avaliação foi feita para SCF246/00 Bicos macios

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18/05/2018

Brasil

Brasil

Não dura nem 1 mês

Não é desse bico que quero reclamar, porém não achei o bico pétala no site! Tenho que trocar um bico a cada 15 dias, e meu bebê tem 7 meses, seus primeiros dentes estão começando a nascer agora. Produto caro e descartável! Na próxima vez que o bico rachar, vou trocar de marca! Como já fiz com os copos de treinamento!

Esta avaliação foi feita para SCF246/00 Bicos macios

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 