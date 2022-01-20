Descontinuado
SCF246/00
Seis meses ou mais
O bico macio é delicado para gengivas.
Prática e fácil de limpar
Todas as mamadeiras e copos Philips Avent são compatíveis, excluindo as mamadeiras de vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid. Assim, você pode misturar e combinar o copo ideal às necessidades de desenvolvimento individual das crianças.
1.0
de 5
2
Críticas
Linne
20/01/2022
Brasil
Não acha para comprar
Fazem um copo que não é barato e não disponibiliza esse bico de reposição para comprar. Meu bebê só aceita esse copo e quando o bico rasga, tenho que comprar outro copo por inteiro.
Esta avaliação foi feita para SCF246/00 Bicos macios
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Carol2613
18/05/2018
Brasil
Não dura nem 1 mês
Não é desse bico que quero reclamar, porém não achei o bico pétala no site! Tenho que trocar um bico a cada 15 dias, e meu bebê tem 7 meses, seus primeiros dentes estão começando a nascer agora. Produto caro e descartável! Na próxima vez que o bico rachar, vou trocar de marca! Como já fiz com os copos de treinamento!
Esta avaliação foi feita para SCF246/00 Bicos macios
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.