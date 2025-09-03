Prático
260 ml
Para 9 meses ou mais
menino
.
A válvula é integrada ao bico, garantindo uma montagem rápida e sem complicações.
O recipiente do copo prático foi desenvolvido para que seja fácil de segurar em mãos pequenas.
4.8
de 5
14
Críticas
88%
recomendam este produto
Evelyn2309
03/09/2025
Brasil
Parte da promoção
Produto prático, seguro e funcional
O bico é de silicone e super macio, o que vai ser ótimo quando os dentinhos estiverem nascendo para não irritar. O copo tem formato ergonômico e é fácil de segurar com mãozinhas pequenas. Para mim um destaque foi a função anti-vazamento, pois o bebe e criança agitam o copo e essa tecnologia evita sujeira e bagunça, tornando possível utilizar fora de casa, no carro, e em diversos locais com segurança e tranquilidade. O design é bem bonito, tem cores diferentes e é fácil de montar, desmontar e limpar.
Prós
Bico macio, copo com formato ergonômico, função anti-vazamento, design bonito, fácil de montar e de limpar.
Contras
Poderia ter uma variedade ainda maior de cores.
Esta avaliação foi feita para SCF553/05 Copo Easy Sip
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MZvT
26/08/2025
Brasil
Parte da promoção
Produto excelente para introdução de água.
Minha filha pegou na primeira oferta e facilitou muito a aceitação de água.
Esta avaliação foi feita para SCF553/05 Copo Easy Sip
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Fer55
12/08/2025
Brasil
Parte da promoção
Perfeito pro dia a dia!
Esse copo virou nosso xodó nessa fase de transição! O bico de silicone é macio e só solta líquido quando o bebê faz sucção, nada de vazamentos, mesmo com ele deitado. É facílimo de montar, desmontar e limpar Prático, seguro e essencial!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF553/05 Copo Easy Sip
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF553/05 Copo Easy Sip
Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.