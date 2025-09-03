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Philips AventCopo Easy Sip

SCF553/03

4.8
| (14) Críticas | 88% recomendam este produto
Easy Sip
O copo Easy Sip, vem com com um bico em silicone macio, ideal para as gengivas irritadas com o nascimento dos dentinhos. Ele tem um formato ergonômico, fácil de ser segurado pelas mãozinhas pequenas e é anti-vazamento
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Prático com bico macio para facilidade de uso

Easy Sip

  • Easy Sip

  • 260 ml

  • Para 9 meses ou mais

  • menina

Todas as peças são próprias para lava-louças

Todas as peças são próprias para lava-louças

.

Um bico de silicone para fácil montagem

A válvula é integrada ao bico, garantindo uma montagem rápida e sem complicações.

Formato ondulado do recipiente para segurança

O recipiente do copo prático foi desenvolvido para que seja fácil de segurar em mãos pequenas.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.8

de 5

14

Críticas

88%

recomendam este produto

2
1

03/09/2025

Brasil

Brasil

Produto prático, seguro e funcional

O bico é de silicone e super macio, o que vai ser ótimo quando os dentinhos estiverem nascendo para não irritar. O copo tem formato ergonômico e é fácil de segurar com mãozinhas pequenas. Para mim um destaque foi a função anti-vazamento, pois o bebe e criança agitam o copo e essa tecnologia evita sujeira e bagunça, tornando possível utilizar fora de casa, no carro, e em diversos locais com segurança e tranquilidade. O design é bem bonito, tem cores diferentes e é fácil de montar, desmontar e limpar.

Prós

Bico macio, copo com formato ergonômico, função anti-vazamento, design bonito, fácil de montar e de limpar.

Contras

Poderia ter uma variedade ainda maior de cores.

Esta avaliação foi feita para SCF553/05 Copo Easy Sip

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26/08/2025

Brasil

Brasil

Produto excelente para introdução de água.

Minha filha pegou na primeira oferta e facilitou muito a aceitação de água.

Esta avaliação foi feita para SCF553/05 Copo Easy Sip

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12/08/2025

Brasil

Brasil

Perfeito pro dia a dia!

Esse copo virou nosso xodó nessa fase de transição! O bico de silicone é macio e só solta líquido quando o bebê faz sucção, nada de vazamentos, mesmo com ele deitado. É facílimo de montar, desmontar e limpar Prático, seguro e essencial!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF553/05 Copo Easy Sip

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF553/05 Copo Easy Sip

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 