SCF085/60
Permite que a pele do seu bebê respire
Chupeta com ventilação. A chupeta Philips Avent Ultra Air tem orifícios para passagem de ar extragrandes para manter a pele do seu bebê seca. Disponível em várias cores e designs.Conheça todos os benefícios
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Orifícios para passagem de ar extragrandes mantêm a pele do seu bebê seca enquanto ele relaxa.
Perguntamos aos pais como seus filhos respondem aos nossos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% revela que seus bebês aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra Soft e Ultra Air.
Optamos pelo material de silicone para os bicos ultra soft e ultra air porque é um material seguro e inerte, amplamente utilizado em aplicações médicas, livre de produtos químicos perigosos, substâncias ativas endócrinas (por exemplo, BPA) e alérgenos.
Bico de silicone macio, simétrico e ortodôntico projetado para o desenvolvimento oral individual do bebê.
O bico texturizado de silicone foi projetado para imitar os seios.
O estojo de transporte que acompanha as chupetas ultra soft e ultra air funciona como um esterilizador. Tudo o que você precisa fazer é adicionar um pouco de água e colocá-lo no micro-ondas para que a chupeta esteja pronta para o próximo uso.
Nossas chupetas Ultra Soft e Ultra Air são projetadas e produzidas na Holanda.
