    Philips Avent ultra air suavizador

    SCF085/60

    Permite que a pele do seu bebê respire

    Chupeta com ventilação. A chupeta Philips Avent Ultra Air tem orifícios para passagem de ar extragrandes para manter a pele do seu bebê seca. Disponível em várias cores e designs.

    Philips Avent ultra air suavizador

    Permite que a pele do seu bebê respire

    Orifícios de ventilação extragrandes para um uso mais confortável

    • Permite que a pele do seu bebê respire
    • Ortodôntica e livre de BPA
    • 2 pacote
    • 6 a 18 meses
    Permite que a pele do bebê respire

    Permite que a pele do bebê respire

    Orifícios para passagem de ar extragrandes mantêm a pele do seu bebê seca enquanto ele relaxa.

    98% de aceitação do bico

    98% de aceitação do bico

    Perguntamos aos pais como seus filhos respondem aos nossos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% revela que seus bebês aceitaram as chupetas Philips Avent Ultra Soft e Ultra Air.

    Bico feito de silicone próprio para alimentos

    Bico feito de silicone próprio para alimentos

    Optamos pelo material de silicone para os bicos ultra soft e ultra air porque é um material seguro e inerte, amplamente utilizado em aplicações médicas, livre de produtos químicos perigosos, substâncias ativas endócrinas (por exemplo, BPA) e alérgenos.

    Desenvolvimento oral individual

    Desenvolvimento oral individual

    Bico de silicone macio, simétrico e ortodôntico projetado para o desenvolvimento oral individual do bebê.

    Sensação suave para o bebê

    Sensação suave para o bebê

    O bico texturizado de silicone foi projetado para imitar os seios.

    Esterilização em apenas 3 minutos para maior praticidade

    Esterilização em apenas 3 minutos para maior praticidade

    O estojo de transporte que acompanha as chupetas ultra soft e ultra air funciona como um esterilizador. Tudo o que você precisa fazer é adicionar um pouco de água e colocá-lo no micro-ondas para que a chupeta esteja pronta para o próximo uso.

    Projetadas e produzidas na Holanda

    Projetadas e produzidas na Holanda

    Nossas chupetas Ultra Soft e Ultra Air são projetadas e produzidas na Holanda.

    Especificações técnicas

    • País de origem

      Holanda
      Sim

    • O que está incluído

      Chupeta Ultra Air
      2  pcs
    Obter suporte para este produto

    Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do usuário e informações sobre segurança e conformidade.

    • Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.
    • *Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso
